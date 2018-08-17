iPhone’ları kırın, yenisi çıkıyor!..

Her zaman bir suçlu bulundu…

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Türk ordusuna kumpas yapıldı… TSK'nın en tepesindeki subaylar müebbet hapis cezalarına çarptırıldı… Ülkenin şerefli Genelkurmay Başkanı bile terörist diye hapishaneye kapatıldı…

İş çığırından çıktı…

“FETÖ yaptı” dediler…

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Mezhep nedeniyle Esad'ı devirmeye kalktılar…

Suriye'de dinci terör örgütleri ile işbirliği yapmaya başladılar… Batı dünyası bunun farkına vardı… Gönderilen silahlar ortaya döküldü…

İş çığırından çıktı…

“Cumhuriyet Gazetesi hain” dediler, Can Dündar ile Erdem Gül tutuklandı…

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PKK ile anlaşma yapmaya oturdular… Apo'ya kalem, kağıt, masa yolladılar, anayasa yazacak çünkü… Teröristler davul zurna ile karşılandı, lahmacun ikram edildi…

İş çığırından çıktı…

Baktılar oy kaybediyorlar, birisi gidip iki masum polisi uykuda öldürdü… Operasyonlar başladı, güneydoğuda kentler yıkıldı, hâlâ şehitler geliyor…

Alçak PKK…

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Rüşvet almış başını gitmiş, örtülemez bir hal almıştı… 17-25 Aralık operasyonu patlak verdi…

İş çığırından çıktı…

Dört bakan yapmıştı, sepetlediler…

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Kimi vatandaşlar iPhone'larını balyozla kırdıklarına göre, şu ekonomik krizin suçlusu kim?…

Amerika…

Seçim tamamdı, tek adam rejimi başlamıştı… Ama ekonominin artık dayanacak hali yoktu… Zaten ekonomi patlamak üzere olduğu için erken seçime gitmişlerdi…

İş çığırından çıktı…

Durup dururken 22 senedir Türkiye'de dolanan, 2 senedir tutuklu olan papaz krizi pırtladı…

Ve kriz bahanesiyle zamlar başladı, vergiler artıyor, sıkı para politikasına geçildi… Memur-işçi maaşları küçüldü, yastık altlarına el atıldı, sıradan insanların cebinden alındı, dolarla oynayanlara aktarıldı… Yılların basiretsizliğinin, savurganlığının, talanının kapatılması için, daha da beter günler göreceksiniz…

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Suçlu Amerika'dır…

iPhone'ları kırın…