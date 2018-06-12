“Kekli proje…”

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Çok güldüm…

Sen kalk; çılgın projelerden, uzayı dolanmaktan, süper güç olmaktan, bir anda “Kek yapalım” seviyesine düş…

Bence danışmanlar ile sarayın aşçısını karıştırdı…

“Seçimi kazanmamız lazım, milletin adeta bizi takdir etmesi için ne yapalım?” dedi…

Bolulu aşçı yanıtladı:

“Kek yapalım…”

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Kekli kütüphane projesi elbette önemli…

Çünkü bunu söyleyen ülkenin cumhurbaşkanı ve 16 sene memleketi batırdıktan sonra yeniden cumhurbaşkanı olmak isterken projesini açıklıyor…

“Kek projesi…”

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Kurulacak millet kıraathanelerinde kitap da bulunacak diyor ama bunlar kitap sevmezler…

Hacettepe Üniversitesi'nin kampüsüne girişte bir anıt vardır… Anıtın kaidesinde “Tek kitabı olan insandan korkarım” yazılıydı… 13'üncü yüzyılda yaşamış filozof Thomas Aquinas'ın tüm insanlık için söylediği, bilgi ve öğreti çeşitliliğinin önemini anlatan müthiş sözleri…

İktidardaki dinciler görüp kızarlar diye sözü Latince yazdılar ki kimse anlamasın…

Ya yine de anlayan olursa diye o zamanki rektör şüphelendi, yazının önüne sık mazı ektiler, yazı gözükmez oldu…

Sonra ne oldu bilmiyorum, yazı sökülmüş olmalı…

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Tek kitap dışında kitap bilmezler bunlar…

90 bin cami var, üniversiteler dışında halk kütüphanesi sayısı sadece 1137…

Diyanet'e bağlı 27.732 Kur'an kursu açtılar…

3000 kütüphane kapatıldı…

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O kıraathanelerde birçok kültürel faaliyet yapılacak diyor kek projecisi…

Bence de güzel faaliyet olur; içliköfte seminerleri, mantı konferansı, gözleme oturumları, sucuklu yumurta formu…

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Böyle içinde hem kıraathane, hem kültürel faaliyet, hem kek olan süper projeye oy verecekseniz, durmayın verin…

İlki 25 Haziran'da keşke:

İmambayıldı şenliği…