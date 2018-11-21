Uzaya gitme tarihimiz belli oldu…

Kadın adaylara oy vermeyeceğini söyleyip “Kadınlar evde oturup çocuk doğursunlar” diyen adamı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ne dekan yapmışlar…

Ortaçağ'dan gelip dekan olduğuna göre, uzun mesafe deneyimi var…

★

Düşündüm ki…

Suudi Arabistan'da kral araba kullanmalarına bir genelge ile izin verince, kadınlar o gün çok sevindiler…

Dünyada kadınların araba kullanmasının yasak olduğu tek ülkeydi Suudi Arabistan…

Bu bir devrimdi…

Kutladılar…

★

İran'da kadınlar ilk kez stadyuma giderek maç izlediler…

Bu da bir devrimdi…

Ama erkek kılığında içeri girmişlerdi, kimisi sakal-bıyık takmıştı…

Kadınların başörtüsüne karşı mücadeleleri ise sürüyor… “Benim dini özgürlüğüm” platformunda her bir minik gelişmeye ne diyorlar:

“Devrim…”

★

Yemen'de çöpü atmak için kapısından üç metre ötedeki bidona giden kadını yakaladılar, şeriat meydanına kadar sürüklediler…

Linç ediliyordu…

Çünkü orada daha “devrim” olmamıştı…

★

Pakistan'da bırakın saç-baş açmayı, güzel gözükmek suç…

Her yıl 150-200 kadının yüzüne kezzap atarak cezalandırıyorlar… Bu nedenle güzel kadınlar iyice örtünmek zorunda… Burka giyinip, hafif de topallayarak yürüdün mü, kurtuluyorsun…

Orada henüz “devrim” yok…

★

Irak'ta, emirliklerde, Mısır'da…

Kısacası bütün İslam ülkelerinde kadınlar, dünya kadınları gibi özgürlükleri için çırpınıyorlar…

Sen cumhuriyetin getirdiği kadın haklarında devrimi tepip, illa kapanmak istiyorsun hanım kardeşim…

★

İktidarın, aralara serpiştirdiği göstermelik kadınlar dışında, zihniyetlerinde kadının yeri, Türkiye'yi uzaya götürecek Dekanınki ile aynıdır…

Ve kadının kapanmasını “devrim” saydılar…

Fezaya değil, Fizan'a anca gidersiniz…