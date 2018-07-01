Rakamlar yalan söylemez

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek televizyon söyleşilerinde bazı rakamlar vererek, ekonomik açıdan Cumhuriyet döneminin en başarılı iktidarının AKP olduğunu iddia etmiş. TÜSİAD ile yaptığı toplantıda da aynı şeyleri tekrar etmiş. Şimşek'in söylediklerini Milliyet'te yayımlanan konuşma metninden okudum. Bir bölümünü aynen aktarmak istiyorum: Şimşek diyor ki; “Büyük resme bakmak lazım. 1924-2002 arasında Türkiye yılda ortalama %4,7 büyümüştür. Makul bir rakam. 2003-2017 arasında ortalama %5,7 büyüdük. Bu, her yıl bir puan fazla demek. Aslında birikimli olarak 2,6 kata denk geliyor. Türkiye 4,7 yerine 5,7 büyüseydi dünyanın yedinci büyük ekonomisi olacaktı. Onun için 15 yıllık performans güçlü bir performans.”

BİR KARŞILAŞTIRMADA İKİ ÖLÇÜT OLMAZ

Dostum Güngör Uras, TÜİK'in (Türkiye İstatistik Kurumu) yayınladığı bilgileri kullanarak son 15 yılın milli gelir değişimlerini gösteren bir tabloyu hazırlayıp bana yollamıştı. TÜİK, milli gelir hesaplama yöntemini iki yıl önce değiştirdi. 1999-2015 arasında büyüme oranları “eski” ve “yeni” seri olarak ilan edildi. Ancak 2016 ve 2017 için “eski seri” oranlarını yayınlamadı. 1999 öncesi de yok. Güngör'ün tablosunu kullanarak 15 yıllık CAGR'yi (Birikimli Yıllık Büyüme Oranı) (2002 hariç-2017 dâhil) 13 yılı eski seriden, son iki yılı yeni seriden olmak üzere hesapladım. Tam %4,7 çıktı. Yani Mehmet Şimşek'in 1924-2002 arası için verdiği ortalama büyüme oranı olan %4,7'nin aynısı. Anlaşılan Mehmet Şimşek AKP dönemini “yeni seri”den geri kalan dönemleri “eski seri”den hesaplamış. İşte bu olmaz. Milli gelir ölçme yöntemi değiştirilebilir. Ama iktisadi performans mukayeselerini “doğru ve adil” olarak yapabilmek için, eski yılların da yeni seri yöntemiyle yeniden hesaplanması, ayrıca bir süre daha “yeni seri” ile birlikte “eski seri” rakamlarının ilan edilmesi gerekir. AKP döneminde eski seri ile büyüme oranları şöyle olmuş: “2002 hariç-2008 dâhil” ilk 6 yıl, birikimli büyüme oranı yılda %5,8. 2009 krizinde milli gelir %4,7 küçülmüş. Bunu da hesaba katınca ilk 7 yılın CAGR'ı %4,3'e düşüyor. 2010'dan sonra büyüme tekrar başlamış. Eski seri ile 13 yıllık (2002-2015) büyüme ortalaması %4,7. Şişirilmiş “yeni seri” iki yılın ilavesiyle birlikte 15 yıllık (2002-2017) büyüme ortalaması değişmiyor. CAGR %4,7 çıkıyor.

EKONOMİDE MUCİZE YOKTUR

Son Başbakan Binali Yıldırım, yaptığı konuşmalarda “15 yılda ekonomik büyüklüğümüz 3,5 katına çıktı” demişti. Bu, son 15 yılda CAGR %8,7 oldu demektir. Yardımcısı Şimşek ise CAGR %5,7 diyerek kendi başbakanını yalanlıyor. Daha vahimi, önceki Başbakan Erdoğan, “Cari Dolar” kuruyla yapılan ölçüm tercümelerine dayanarak “Kişi Başına Milli Gelir” 2002'de 3500 dolar iken 2008'de 10.500 dolara, yani 3 katına çıktı demişti. “Kişi Başına Milli Gelir” üçe katladıysa AKP'nin ilk 6 yılında CAGR %20 olmuş demektir. Nüfus artışını buna ilave edersek, toplam milli gelirin artış oranı %21,5 olur. Gerçekten mucize! Şimşek'in hesapları bunu doğrulamıyor. Aralarına girmek istemem, ama Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinesini kurmadan önce Şimşek bu hesap tutarsızlığına bir çare bulsa iyi olur.

Son söz: Yanılan, yanıltır.