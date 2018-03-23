4 milyar ağaç dikildiğine inanıyorsun da…

Geçen yılın ilk günleri… Keçiören Metrosu açılışı yapılıyor. Gemi İnşaa Yüksek Mühendisi Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında; “Bu hat günde tam kapasiteyle çalıştığında 50 bin yolcu, yılda ise 270 milyon yolcu taşıyacak” diyor. Matematiği katlediyor!

Günde 50 bin yolcu… Bildiğimiz kadarıyla yılda 365 gün var. Ne eder? Tamı tamına 18 milyon 250 bin yolcu… Kimse de “270 milyon yolcuyu nereden çıkardın?” diye sormuyor! Hesap arada kaynıyor, gidiyor.

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İki gün önce Dünya Ormancılık Günü konuşmasında Başbakan; “16 yılda, 4 milyar 39 milyon fidanı toprakla buluşturduk. İnanmayan gitsin saysın” diyor. Çok da şakacı maşallah… Eğer çim tohumunu da ağaçtan sayıyorlarsa eyvallah…

Dikkat ederseniz bu sefer küsurat da veriyor ki inandırıcı olsun! Sahi nereye diktiler 4 milyar ağacı? Ama bildiğimiz ağaç ise fiziksel, geometrik ve matematiksel olarak pek mümkün görünmüyor. Maydanoz da değil ki bu…

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Böyle uçup kaçacağına, işte 2002 uydu haritaları, işte yeni uydu haritaları, bakın Konya ilimizin yüzölçümü kadar ağaç dikmişiz dersin, inanırız. Lakin o uydu görüntüleri hiçbir zaman çıkmayacak!

İki gün sonra yediğimiz kiraz, erik, şeftali, karpuz gibi meyvelerin çekirdeklerini bahçeye atıyoruz ya, hah işte onları da saydık biz derler. Öyle de pişkinler…

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Bir insanın milyara kadar sayması iyimser bir hesapla 32 yıl sürer… Sayamayacağımıza göre hesaplayalım… Yılda 266 milyon 666 bin ağaç dikmiş olmaları gerekiyor. Yani bu ülkede her gün 730 bin 593 ağaç toprakla mı buluşuyor. Gece gündüz demeden saatte 30 bin 441 ağaç mı dikiliyor.

Yok, eğer “4 milyar ağaç ve fidan faturası kesildi, biz de onları ödedik” dese daha inandırıcı olur. Bir fidanı ortalama 10 liradan hesaplarsak, belli ki 40 milyar lira fidan alımı için para ödedik. Yine birilerini zengin ettik. Bakın, daha işçilik ve dikim maliyetine hiç girmedik!

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Başbakanı böyle hesap yapan bir hükümet bütçe hazırlayıp, ülkeyi yönetiyor. Yap-işlet-devret projelerinden neden her daim zarar ettiğimizi bu tablo açıklıyor. Hesaplamaları muhtemelen Başbakan kontrol ediyor.

Temeli yeni atıldı… Toplam 45 bin otomobilin bulunduğu Çanakkale'ye, 15 Euro+KDV fiyatından, günlük 45 bin araç geçiş garantisi verildi. Hadi yol güzergâhını kullanacaklar hedefleniyor desek bile, o köprüden günde 45 bin araç geçer mi? Hiç Çanakkale'ye de mi gitmediniz? Kafayı mı yediniz?

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Yap-işlet-devret sistemi ile sırtımıza binen yükler her geçen gün artıyor. Verdiğimiz milyar dolarlık garantiler, milyar dolarlık borçlar anlamına geliyor… İşin güzelliği bu borçlar, bütçede borç olarak görünmüyor, gizleniyor!

Enflasyon düştü, Türkiye büyüdü, işsizlik azaldı deyince inanıyorsunuz da, ağaç diktik deyince mi inanmıyorsunuz? İnanın! Yap-işlet-devret projelerinin hesabını da 4 milyar ağaç dikenler yapıyor, milletin ocağına incir ağacı dikiyor.