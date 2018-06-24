Ülkemiz bugün seçime hazır

Sevgili okuyucularım,

Ülkemiz bugünkü Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine hazır. Siyasi liderler, seçildikleri takdirde büyük bir uğraş ve emekle yapacaklarını şehir şehir gezip seçmenlerine anlattılar. İnşallah bu seçimin galibi yine demokrasi olacak. Haber kanalları da bugüne kapsamlı bir şekilde hazırlandılar… ‘Liderler FOX'ta son seçimlerde hep en çok reytingi alan haber programı oldu. Bugün yapılacak seçime de, FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'ün önderliğinde cumartesi prova yapmak suretiyle hem Fatih Portakal hem de İsmail Küçükkaya çok iyi hazırlandılar. Seçim sonuçlarını bu akşam illere göre anı anına bu iki isim verecek. Seçimler ülkemiz adına hayırlı uğurlu olsun!

Gündemdekiler…

Dünya kupası geçtiğimiz hafta Rusya'da başladı. Portekiz'in meşhur oyuncusu Ronaldo yine oynadığı tüm maçlarda adeta harikalar yarattı. Oyuncu, İspanya ile oynadıkları ve 3-3 biten maçta 3 gol attıktan sonra Fas'a da 1 gol atarak adından yine övgüyle söz ettirdi. Turnuvada müthiş maçlar oynanırken ev sahibi Rusya aldığı galibiyetlerle Uruguay ile birlikte çok başarılı gidiyor. Hırvatistan’ın Arjantin karşısındaki 3-0'lık galibiyeti de büyük alkış aldı. Dünya kupası maçlarını heyecanla takip etmeye devam edeceğiz. Ülkemiz insanı hayvansever olduğunu bir kez daha ispatladı. Sakarya'da yaşanan çok üzücü bir olay sonrasında sosyal paylaşımda gösterilen büyük tepki bir kez daha tüm hayvanseverleri birleştirdi. Özellikle köpeği bulunan (ben tabii ki), bulunan diyorum çünkü ünlü televizyoncu Müge Anlı da büyük tepki gösterdi. Özellikle birçok barınağı ele alan ve hayvanlar için büyük yardımlar yapan Müge Anlı gösterdiği duyarlı davranışlarla çok iyi bir örnek teşkil ediyor. Magazin basınının önemli ismi Tahir Yaman abimizi geçirdiği kalp krizi nedeniyle geçtiğimiz hafta 65 yaşında kaybettik. Kendisi benim çok iyi bir abimdi. Dostluğumuz, abi-kardeşliğimiz çok eski yıllara dayanıyor. Çok çalışkan ve herkesin çok sevdiği Tahir Abisiydi. Vefatı hepimizi üzüntüye boğdu. Tahir abimizin mekanı cennet, ruhu şad olsun…