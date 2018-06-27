Dokuz defa kaybetti koltuğu bırakmıyor… “Koltuk sevdasına tutulanların bizim partide yeri yok” diyor

2009 yerel seçimini Akp kazandı, guguk kuşu kaybetti. “Bizim başarısızlığımız olarak yorumlanmamalı, oylarımızı arttırdık, bizim açımızdan çok güzel bir gelişme, iktidara koşuyoruz” dedi. Ecevit kasketi taktı, “Yeni Karaoğlan” diye alkışlandı.

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2010 referandumunu Akp kazandı, guguk kuşu seçmen kağıdı çıkarmayı unuttu, oy kullanamadı. “Ben İstanbul'da kayıtlı olduğumu sanıyordum, talihsizlik oldu, her şeye rağmen çok olumlu sonuç aldık, Akp çöküyor, iktidara koşuyoruz” dedi. Ecevit kasketini çıkardı, Che Guevara bereli posteri asıldı, “Yeni Che” diye alkışlandı.

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2011 genel seçimini Akp kazandı, guguk kuşu kaybetti. “Yüzde 30'un altında alırsam çeker giderim” demişti. Yüzde 26 aldı. Çekip gitmedi. “Yeni oydaşlar kazandık, parti olarak 12 Eylül'den bu yana en başarılı dönemimizi yaşıyoruz, Akp iyice eriyor, biz güçleniyoruz, bir sonraki seçimde iktidarız” dedi. Kasketle bere dolaba kaldırıldı, Gandi Kemal posteri asıldı. “Yeni Gandi” diye alkışlandı.

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2014 yerel seçimini Akp kazandı, guguk kuşu kaybetti. “Bu çıkan sonucu başarısızlık olarak görmüyorum, bir çizgimiz var, sevindirici, kararlılıkla yukarıya gidiyor” dedi. Bu sefer kasket bere filan gibi herhangi bir aksesuar ayarlamadılar ama, gene alkışlandı.

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2014 cumhurbaşkanlığı seçimini Akp kazandı, guguk kuşu kaybetti. Memlekette adam kalmamış gibi teee Kahire'den aday getirdi. “Bu seçimin galibi Tayyip Erdoğan değildir, sayın Ekmeleddin İhsanoğlu'dur, siyaset dünyamız çok önemli bir aktör kazandı, gelecek açısından ciddiye alınması gereken bir aktördür, bugün seçim olsa yine sayın Ekmeleddin İhsanoğlu'nu aday gösterirdim, kurultaya gitmemizi gerektiren bir sebep görmüyorum” dedi. Che'nin Küba devrimi, Gandi'nin Hindistan bağımsızlık hareketi, Ekmeleddin'in Mısır piramitleri falan derken, şırrak, “ben Dersimli Kemalim” dedi.

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Haziran 2015 genel seçimini Akp kazandı, guguk kuşu kaybetti. “Oylarımız düşerse istifa ederim, bu seçimde oy kaybeden genel başkan gider” demişti, oyları düştü, zafer konuşması yaptı… “Baskıcı dönemi sona erdirdik, bizim açımızdan sorun yok, memnunum, istifamı gerektirecek bir sonuç değil, iktidara yürüyoruz” dedi.

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Kasım 2015 genel seçimini Akp kazandı, guguk kuşu kaybetti. “Durumumuz olumlu, güzel bir seçim geçirdik” dedi. “İstifa edecek misiniz?” diye sordular, “Chp'yi diğer partilerle karıştırmayın” dedi. Bir hafta sonra röportaj verdi… “Oy oranımızın netleşmesinden sonra istifa edip etmeyeceğim konuşuldu, açıkçası istifa etmeyi aklımdan bile geçirmedim, yenilendik, iktidara yürüyoruz” dedi.

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2017 referandumunu Akp kazandı, guguk kuşu kaybetti. “Bugünden itibaren yeni strateji kuracağız, yarın seçim olacakmış gibi hazırlanmaya başlıyoruz, herkes görecek, çok güzel şeyler olacak” dedi. Partiye Kürtçe pankartlar asıldı, “Aşiti” diye alkışlandı.

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2018 tek adam seçimini Akp kazandı, guguk kuşu kaybetti.

İki defa deneyip kendisini bile yenemeyen Muharrem İnce'yi, kendisini sekiz defa yenen Akp'yi yenmesi için aday gösterdi iyi mi…

Partiyi bile vermediği Muharrem İnce'ye ülkeyi vereceği zannedildi.

Sonra da çıktı, “bu seçimin tek kaybedeni Akp'dir, bir tarafa yazın, önümüzdeki seçimde çok daha güçlü sonuçlar alacağız, bütün veriler bunu gösteriyor, koltuk sevdasına tutulanların bizim partimizde yeri yok” dedi.

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(Üç milyon altı yüz yetmiş beş bin dokuz yüz kırk dördüncü defa, belki bu defa anlaşılır umuduyla tekrar yazıyorum… CHP'yi geri almadan Türkiye'yi geri alabilmek mümkün değildir.)

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Bari, asrın liderimize sesleneyim…

Bak bunca senedir senden hiçbir şey istemedim.

İlk defa bi şey rica ediyorum.

Tek adam seçildin, hazır Ohal de kalkmamışken, ilk icraat olarak gözünü seveyim şunu görevden alıver, kırma beni.

Kayyuma bile razıyız gari!