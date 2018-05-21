Seçim sürprizi Kandil mi?

Türkiye, 24 Haziran'daki seçime kilitlenmiş durumda. Cumhurbaşkanı adaylarının vaatleri, ekonomik krizin seçime etkisi, seçim ittifaklarının liste pazarlıkları derken, etrafa bakmayı unuttuk.

Oysa Türkiye'nin yanıbaşında, Irak'ta çok önemli gelişmeler yaşanıyor.

Irak'ta geçen hafta seçimler yapıldı. Ancak hükümetin kim tarafından kurulacağı belli değil. “Saddam sonrasında bir Irak geleneği” olarak, Irak'ta pek çok değişik siyasi unsurun yapacağı hükümet pazarlıklarının haftalarca, hatta aylarca sürmesi bekleniyor.

Irak'ta seçimlerden bağımsız, bir başka süreç daha yaşanıyor:

Yapılacağı, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, tüm AKP'liler tarafından neredeyse megafonla dünyaya ilan edilen Suriye'deki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarından farklı olarak, Türk Ordusu kuzey Irak'ta mart ayından bu yana sessiz sedasız bir operasyon gerçekleştiriyor.

Türk basınında kendisine pek yer bulmayan operasyona, dünya basını daha şimdiden “Dicle Kalkanı” adını koymuş durumda.

Operasyon kapsamında, özellikle Arap medyasında TSK unsurlarının Kuzey Irak'ta Sidakan'a kadar ilerlediklerine -Irak içinde yaklaşık 20 kilometre kadar-, bölgedeki askeri üsleri güçlendirip, yeni üsler oluşturduklarına ilişkin haberler geniş yer tutuyor.

Sidekan'ın özelliği, Irak içinde PKK terör örgütünün ana karargahlarından biri konumundaki Kandil'e çok yakın olması.

Bu çerçevede, TSK'nın Kuzey Irak'taki terör unsurlarını etkisiz hale getirmek için seçtiği zamanlama da son derece başarılı.

Irak, seçim sonrası hükümet kurma telaşında. Dolayısıyla, TSK'nın terör unsurlarına karşı giriştiği mücadeleye Bağdat'tan öyle etkili ve yüksek ses gelme olasılığı pek yok.

İsrail de başkentini Kudüs'e taşımakla meşgul. ABD'nin ise şu aşamada TSK'nın terörle mücadele kapsamında Irak'taki PKK unsurlarına karşı operasyonuna yüksek perdeden karşı çıkma şansı da pek olası görünmüyor. Buna bir de AKP'li yetkililerin son dönemde Membiç konusunda ABD'ye yönelik sert eleştirileri bir tarafa koymasını da ekleyin.

Arap medyasında bugünlerde en çok sorulan soru şu;

Acaba AKP ve MHP cephesinin, 2019'daki seçimleri erkene alma kararının ardında, TSK'nın Kuzey Irak'ta sessiz sedasız ve başarıyla yürüttüğü bu operasyon da etkili oldu mu?

Acaba Türkiye'deki seçimlerden hemen önce Kandil'de Türk Bayrağı'nın dalgalandığı bir fotoğraf görmemiz mümkün olur mu?

PKK'nın siyasi kanadı resmen Irak Meclisi'nde

Irak'taki seçimlerde Türkiye'yi ilgilendiren bir başka önemli gelişme daha var:

PKK terör örgütünün Irak'taki siyasi kolu, ilk kez Irak Meclisi'ne vekil sokmayı başardı.

Terör örgütü, 2014 yılında Süleymaniye'de bir siyasi yapı oluşturup, adını da “Kürdistan Sivil toplum hareketi” -Tavgara Azadi- koymuştu.

Suriye'de PKK'nın siyasi kolu gibi yapılanan PYD'nin benzeri bu oluşum, Irak seçimlerine de “Yeni Nesil listesinden” girdi. Ve Süleymaniye'den Irak Parlamentosu'na bir vekil sokmayı başardı. Terör örgütünün Irak'taki siyasi kolu Tavgara Azadi'nin “eş başkanlığını” da yapan Yusra Rajad, seçilir seçilmez de PKK terör örgütünün İmralı'daki elebaşını anan bir konuşma yaptı.

Biz Türkiye'de seçim telaşı yaşarken, PKK terör örgütü Suriye'de yaptığının bir benzerini de Irak'ta yapmak için ilk adımları atıyor.

Gazetecilik tarihe not düşmektir;

Irak'ta yaşananlar, şu ya da bu partinin başarısına endekslenemeyecek kadar ciddi…