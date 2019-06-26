ABD’li yetkili: S-400 kabul edilirse Türkiye’ye ekonomik sonuçları olur

ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper’in Türk mevkidaşını, Ankara’nın Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi almasının sadece Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programındaki rolünü sona erdirmekle kalmayıp, gelecek ABD yaptırımlarından dolayı Türkiye ekonomisine zarar vereceğine dair uyardığı belirtildi.

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“EKONOMİK SONUÇLARI OLUR”

Adının açıklanmasını istemeyen ABD’li üst düzey bir yetkili, Brüksel’deki NATO toplantısı kapsamında ABD-Türkiye görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada “Bakanlık bir kez daha Türkiye’nin hem S-400, hem de F-35’e sahip olmayacağı konusunda çok kararlı. S-400’ü kabul ederlerse, bunun yalnızca F-35 programına değil, aynı zamanda ekonomik duruma yönelik sonuçları olacağını kabul etmeliler” dedi.

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