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Son dakika… Kuzey Kore umutluydu ama anlaşma sağlanamadı

8 aylık bir aranın ardından tekrar bir araya gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki zirvede ikinci gün... İki lider bugün görüşmelere devam ederken, Kim Jong-un umut veren açıklamalarda bulundu. Fakat Trump yönetiminin görüşmeleri kısa keserek kapanış konuşmasını 2 saat erkene çekmesi, "Müzakere masasında ne yaşandı" sorusunu gündeme getirdi. Kısa süre sonra yapılan açıklamada anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

Sozcu.com.tr
08:51 -
Haberler Dünya
Son dakika… Kuzey Kore umutluydu ama anlaşma sağlanamadı

Bütün dünya Vietnam’a kilitlendi… ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında 8 aylık bir süreç içerisindeki ikinci görüşme Vietnam’ın başkenti Hanoi’de devam ediyor. İki lider dün yaptıkları ılımlı açıklamanın ardından bugün Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Trump bir araya geldi.

Fakat beklenmedik bir şekilde ABD Başkanı Donald Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmelerini yaklaşık 2 saat kısalttığı açıklandı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada Trump, Kim Jong-un ile müzakerelerini daha kısa tutarak TSİ 10:00’da basın toplantısı yapacak. Trump’ın daha önce açıklanan programına göre toplantının 11:30’da yapılacağı açıklanmıştı.

Reuters’ın servis ettiği fotoğrafta, Kim ve Trump’ın iptal edilen öğle yemeği için hazırlanan masası görülüyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Trump’ın bu kararı ile ilgili bir açıklama yapmadı. Bu açıklamalar anlaşma sağlanamadığına dair yorumlanırken gerçekten TSİ 09:44 sularında anlaşmanın sağlanamadığı doğrulandı. Sarah Sanders, yaptığı açıklamada görüşmelerin yapıcı bir şekilde geçtiğini ama bir anlaşma sağlanamadığını açıkladı.

Sanders, “Şu aşamada bir anlaşmaya varılamadı. İki ülkenin ekipleri ileride yeni bir görüşme yapmayı arzuluyor” dedi.

Fotoğraf: EPA

“BENCE NİHAİ OLACAK”
Kim Jong-un, “Eğer Kore Yarımadası’nı nükleer silahlardan arındırmaya hazır olmasaydı, ABD Başkanı Trump ile görüşmeler için Vietnam’da bulunmazdım” dedi. Trump ile görüşmesi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kim ayrıca Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’da ABD irtibat bürosu kurma fikrini memnuniyetle karşılayacağını söyledi.

Trump da “Her şeye rağmen Kim, ülkesi ve bizim için gerçekten iyi bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum. Bence nihai olarak bu olacak” ifadesini kullandı.

Zirvenin ilk gününde hem Trump hem de Kim etrafa gülücükler saçarken zirvenin ikinci gününde yüzler asıldı.

‘KÖTÜMSER OLDUĞUMU SÖYLEYEMEM’ DEMİŞTİ AMA…
Sosyal medyada dün gazetecilerin soru sormasından rahatsız olduğu için yüzünü buruşturduğu iddia edilen Kim bugün ilk kez Batılı bir basın mensubunun sorusunu yanıtladı. Kim, Washington Post muhabirinin David Nakamura’nın “Trump’la anlaşmaya varabilmek konusunda kararlı mısınız?” sorusuna “Bunu söylemek için çok erken. Kötümser olduğumu söyleyemem” diye cevap verdi

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Son güncelleme: android-time 10:15 28.02.2019
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