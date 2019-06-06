Putin’den flaş Trump açıklaması

Washington’un adımları nedeniyle uluslararası silah kontrol sisteminin çökmesi konusunda ciddi bir risk bulunduğunun altını çizen Rus lider, “ABD kendi başına INF’den çekildi. Sayın baylar ve bayanlar, hanginiz bunu aktif şekilde protesto etti, dövizlerle sokağa çıktı? Yok. Sessizlik. Bu, uluslararası güvenlik alanında tüm uluslararası ilişkilerin temelini sarsan ilk ve çok ciddi bir adımdı. İkinci adım olarak da, sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini anlamaya başlayarak suçu Rusya’nın üzerine atmaya çalışıyorlar” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’la mayıs başında yaptıkları son telefon görüşmesinin stratejik silahların kontrolüne yönelik belirli bir iyimserlik yarattığını anlatan Putin, “Zira Donald, kendisinin de endişeli olduğunu, ABD’nin ne gibi sonuçlarla karşı karşıya kalacağını anladığını söyleyip ‘Silaha yatırılan paralar başka amaçlar için kullanılabilirdi’ dedi. Kendisiyle tamamen hemfikirim” ifadelerini kullandı.

Tarihinin en büyük ekonomik ve siyasi krizini yaşayan Venezuela ile ilgili de açıklamalarda bulunan Putin, ABD’yi eleştirdi. Putin, muhalif lider Guaido’yu desteklemenin çılgınlık olduğunu söyledi. Putin, “Guaido iyi bir insan. Ona karşı nötürüm” dedi. Putin, ABD’nin Venezuela’yı işgal etme planlarının gündemde olmasıyla ilgili olarak, “Böyle bir gelişme felaket olur. Washington’ın müttefikleri bile bu kararı desteklemiyor. Venezuela’da özel Rus askeri üssü inşa etmiyoruz. Orada askerlerimiz bulunuyor” dedi.