Şaka değil: Alkollü tank şoförü gözaltına alındı!

Geçen hafta Polonya’nın Czestochowa kentinde yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Bir grup arkadaş, Pajeczno kasabasının sokaklarına Sovyet üretimi T-55 model tank ile çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, tankı durdurdu ve sürücüsünü gözaltına aldı.

Muayenenin ardından sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

DHA’nın yerel medyadan aktardığı habere göre; tankın sürücüsü ve üstüne çıkarak seyahat eden diğer kişiler, aracın nakliyesinden sorumluydu.

Tamir için vagondan indirilen tanka binen Polonyalılar, alkolün de etkisiyle kasaba sokaklarında tur atmaya karar verdi.