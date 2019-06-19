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Şaka değil: Alkollü tank şoförü gözaltına alındı!

Polonya'da alkollü bir grup arkadaş, tankla sokaklarda tur atınca olanlar oldu... İhbar üzerine tankı durduran polis, alkollü sürücüyü gözaltına aldı.

Sozcu.com.tr
13:50 -
Haberler Dünya
Şaka değil: Alkollü tank şoförü gözaltına alındı!

Geçen hafta Polonya’nın Czestochowa kentinde yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Bir grup arkadaş, Pajeczno kasabasının sokaklarına Sovyet üretimi T-55 model tank ile çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, tankı durdurdu ve sürücüsünü gözaltına aldı.

Muayenenin ardından sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

DHA’nın yerel medyadan aktardığı habere göre; tankın sürücüsü ve üstüne çıkarak seyahat eden diğer kişiler, aracın nakliyesinden sorumluydu.

Tamir için vagondan indirilen tanka binen Polonyalılar, alkolün de etkisiyle kasaba sokaklarında tur atmaya karar verdi.

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