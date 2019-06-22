İran’dan çok sert ABD açıklaması

Yarı resmi haber ajansı Tasnim’in aktardığına göre; Musevi, “İran sınırlarına yönelik hiçbir ihlâle izin vermeyeceğiz. İran, ABD tarafından herhangi bir saldırı ya da tehdide sert şekilde karşı koyacaktır” ifadelerini kullandı.

Amerikan medyası dün, Amerikan ordusunun İran’ı vurmaya hazırlandığını duyurmuştu. Şafak saldırısı olarak planlanan operasyonun ise son anda durdurulduğu öne sürülmüştü.

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Dün akşam saatlerinde ise ABD Başkanı Donald Trump, “İran’a saldırıyı durdurdum çünkü orantısız olacaktı. İran konusunda acelem yok” açıklaması yaptı.

Trump sözlerini şöyle sürdürdü: “İran’a dünden itibaren daha fazla yaptırım uygulamaya başladık. İran asla nükleer silahlara sahip olamayacak. Saldırsaydık 3 farklı tesis hedef alınacaktı, 150 kişi ölecekti.”

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TANSİYON NASIL YÜKSELDİ?

– ABD ile İran’ı savaşın eşiğine getiren olay önceki gün yaşandı. İran Devrim Muhafızları sabah saatlerinde güneydeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde hava sahası ihlâli gerekçe gösterilecek ABD’ye ait bir insan hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

– Akabinde ABD kanadı, hava sahası ihlâli iddiasını yalanlayarak, İHA’nın düşürüldüğünü teyit etti.

– Konuya ilişkin değerlendirmesi sorulan ABD Başkanı Donald Trump ise “İran büyük bir hata yaptı” dese de olayın insanı hatadan kaynaklanmış olabileceği yorumu yaptı.

– Türkiye saati ile dün sabaha karşı ise ABD medyasının iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

– Amerikan New York Times gazetesi, Associated Press haber ajansı ve ABC News kanalı dün, Amerikan ordusunun İran’ı vurmaya hazırlandığını duyurdu. Şafak saldırısı olarak planlanan operasyonun ise son anda durdurulduğu öne sürüldü.

– İngiliz Reuters haber ajansı, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün gece Umman aracılığıyla Tahran’a mesaj gönderdiğini duyurdu. Trump mesajında İran’a karşı herhangi bir savaşa karşı olduğunu ve Tahran’la muhtelif meseleleri görüşmek istediğini belirtti.

– Gizlilik kaydıyla Reuters’a konuşan yetkililerden biri, “Bizim cevabımız için kısa bir zaman verdi fakat İran’ın anlık yanıtı, bu meseleye ilişkin karar Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’e aittir oldu” dedi.

– İkinci yetkili ise “Biz liderin herhangi bir müzakereye karşı olduğunu açıkça söyledik, fakat bir karar vermek için mesaj ona iletilecek” ifadelerini kullandı. Bu yetkilinin ayrıca Ummanlı yetkiliye İran’a yönelik herhangi bir saldırının bölgesel ve uluslararası sonuçları olacağını ilettiği aktarıldı.

– Yine Reuters’ın dün ‘son dakika’ gelişmesi olarak servis ettiği farklı bir habere göre; İran, ABD’yi temsil eden İsviçre Büyükelçisi’ne “Eğer ABD İran'a karşı askeri bir müdahalede bulunursa, sonuçlarına katlanacaktır” mesajı verdi.

– Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitriy Peskov, İran meselesiyle ilgili tüm taraflara itidal çağrısı yaparken, Moskova Yönetimi'nin, Washington-Tahran arasındaki artan gerilimden kaygı duyduğunu aktardı.

– İran devlet ajansı IRIB, düşürülen RQ-4 Global Hawk Amerikan casus İHA'sının parçaları olduğu iddiasıyla bazı görseller yayınladı.

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