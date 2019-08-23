Son dakika… Kritik dakikalarda Erdoğan’dan kritik telefon

Erdoğan ile Putin görüşmesi, Suriye’de Türkiye’ye ait askeri gözlem noktalarından birinin rejim güçlerince abluka altına alındığı yolundaki haberlerin yayılmasının hemen ardından geldi.

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Suriye devlet televizyonu El İkhbariya ve İnsan Hakları Gözlemevi, 9 numaralı Türk askeri gözlem noktasının bulunduğu Morik (Tel es Savvan) kasabasının etrafının kuşatıldığını öne sürmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Rus mevkidaşına “İdlib'deki saldırıların çözüm çabalarına zarar verdiğini ve

Türkiye’nin milli güvenliği bakımından çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü” aktardı.

Erdoğan görüşmede rejimin İdlib'deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını vurguladı.