Son dakika… Resmen açıklandı: ABD ve Kuzey Kore anlaşamadı

İki gündür gözler Vietnam’daydı… Bunun sebebi de ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un başta nükleer silahlanma konusu olmak üzere birçok konuda masaya oturmasıydı… Dün iki liderin de gülümseyerek ılımlı mesajlar verdiği toplantıda bugün hiç beklenmeyen bir şey oldu.

ABD ile Kuzey Kore arasında gerçekleşen görüşmeler iki saat erken bitti ve Beyaz Saray, “Anlaşma sağlayamadık” açıklamasını yaptı. Trump’ın TSİ 11:30 sularında gerçekleştirmesi planlanan toplantısı 1.5 saat erkene çekilirken Trump, TSİ 10:20 sularında tek başına basın toplantısı düzenledi. Trump, “Kuzey Kore ile herhangi bir anlaşma imzalamama kararı aldık. Çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Zirvede çok verimli zaman geçirdiklerini söyleyen Trump, “Bir şey imzalamanın iyi bir şey olmadığı konusunda fikir birliğine vardık. Kim iyi bir eleman ve değişik bir karakter. İlişkimiz çok kuvvetli fakat bazen ayrılmak zorunda kalabilirsiniz. Basitçe anlatmak gerekirse bizden yaptırımları tamamen kaldırmamızı istedi fakat biz bunu yapamayız, dolayısıyla masadan kalktık. Yaptırımların kaldırılması karşısında ülkenin nükleer silahlardan arındırılmasını istiyoruz” ifadesini kullandı.

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“DOSTANE AYRILDIK”

Trump’ın ardından kürsüye çıkan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Son 24-36 saat içerisinde gerçekten ilerleme kaydettik fakat sonuna varamadık. Gelecek haftalarda ekiplerin tekrar buluşması dolayısıyla iyimserim. İlişkimizi korumak istiyoruz, devam ettireceğiz. Kim Jong-un bana söz verdi, nükleer ve füze denemesi yapmayacağını söyledi. Masadan kalkıp gitmedik. Son derece dostane ayrıldık, el sıkışarak ayrıldık. Bu olay benden önceki başkanlar sırasında da çözülebilirdi ama hiçbir şey yapmadılar” dedi.

Trump, “Anlaşmayı imzalamadan kalkmaya hazır olmanız gerekiyor. Bugün imza atabilirdim, o zaman da “Ne kötü bir anlaşma’ derdiniz… Bugün kesinlikle anlaşma imzalayabilirdik, belgeler hazırdı. Ama bu işi hızlı yapmaktansa doğru biçimde yapmayı tercih ederim. Kim Jong-un’ın başarılı bir ülkeye sahip olma şansı var. Muazzam bir potansiyel… Ekonomik güç haline geleceğine inanıyorum” ifadesini kullandı.

Trump, anlaşma imzalanmaması kararını kimin aldığına dair bir soru hakkında, “Benim kararımdı demek istemiyorum çünkü bunun hiçbir anlamı olmazdı. Fakat biz ilişkimize devam ediyoruz. Ben Kim’e inanıyorum ve sözüne güveniyorum” dedi. Trump, hem kendisinin hem de Kim’in yakında yeni bir zirve hazırlığı sözü vermediğini söyledi. Trump, “Yakında görüşebiliriz. Umarım yakın zamanda olur, görüşme için çok uzun süre bekleyeceğimizi sanmıyorum” dedi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı heyetinin, Vietnam’dan ayrılarak Çin’e doğru hareket ettiğini duyurdu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un iki gün boyunca temaslarda bulunmak üzere Vietnam’da olacağı açıklandı. Kim’in 1 ve 2 Mart’ta Vietnam’da görüşmelerde bulunacağı açıklandı.

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