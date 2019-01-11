Suriye’de flaş gelişme… ABD: Çekilme süreci başladı

ABD bugün Suriye'den çekilme konusunda yeni bir açıklama yaptı. Albay Sean Ryan, "Suriye'den çekilme süreci başladı. Operasyonun güvenliği dolayısıyla, takvim, konum ve askerlerin hareketi hakkında bir bilgi vermeyeceğiz" dedi.

ABD’nin IŞİD karşıtı Koalisyon Güçleri Komutanlığı Sözcüsü Albay Sean Ryan açıklamalarda bulundu… Geçtiğimiz haftalarda Türk askerine “terörist” denilen bir yazıyı paylaşarak ciddi bir skandala imza atan Ryan, Suriye’den çekilme sürecinin devam ettiğini açıkladı. Ryan, “Suriye’den çekilme süreci başladı. Operasyonun güvenliği dolayısıyla takvim, konum ve askerlerin hareketleri hakkında bir bilgi vermeyeceğiz” dedi. Öte yandan bugün ABD’ye ait havuzlu çıkarma gemisi USS Fort McHenry, Boğaz’dan geçerek Akdeniz’e doğru ilerlerken görüntülendi. Detaylar geliyor…

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