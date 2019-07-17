İBB’den üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık

Üniversite adaylarının heyecanla beklediği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. ÖSYM’nin takvimine göre üniversite tercihleri 23 – 29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbul’un 12 meydanında gençlere ücretsiz tercih danışma hizmeti vereceği belirtildi.

19 – 29 TEMMUZ ARASINDA HİZMET VERECEK

İBB Tercih Danışma Merkezleri, YKS’ye giren gençlerin tercihlerini; puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlerinin yanı sıra ilgi ve yeteneklerine göre doğru bir şekilde yapabilmeleri noktasında destek olacak. Merkezlere gelerek sınav sonuçlarını ileten tüm gençlere, hangi üniversitelere ya da hangi bölümlere girebileceklerine ilişkin kapsamlı bir bilgilendirme yapılacak. 168 personel ile 19-29 Temmuz tarihlerinde saat 10.00-19.00 arasında hizmet verilecek. İBB Tercih Danışma Merkezleri, 19 – 21 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan ‘İstanbul Üniversite Tercih Fuarı'nda da YKS’ye giren gençleri ve ailelerini ağırlayacak.

ENGELLİ VE HASATALAR İÇİN “ALO TERCİH HATTI”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tercih Danışma Merkezleri'ne gelemeyenler için de “Alo Tercih Hattı” kurdu. Türkiye'nin dört bir yanından gençlerin çağrısına açık olan 0212 153 00 00 numaralı tercih hattı, 08.30- 00.00 saatleri arasında hizmet verecek. Ayrıca 153 Beyaz Masa çağrı merkezini arayan engelli veya hasta durumda olan gençlerin evlerine ya da hastanelere gidilerek bu hizmetten yararlanmaları sağlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi de üniversite adayı engelli gençlerin evlerine giderek danışmanlık hizmeti sağlayacak. Engelli öğrenciler, 0212 449 9100 numaralı hat üzerinden mobil tercih ekibi talep edebilecek. Ayrıca; engel durum belgesi, sınav sonuç belgesi ve iletişim bilgilerini info@genclikmeclisi.istanbul adresine mail yoluyla iletenlere, tercih uzmanları geri dönüş yapacak.

12 MEYDANA KURULACAK

İBB'nin danışma merkezi kuracağı noktalar şöyle: “Bağcılar Meydanı, Bahçelievler Şirinevler Meydanı, Bakırköy Cumhuriyet Meydanı, Beylikdüzü Cumhuriyet Meydanı, Beşiktaş Meydanı, Şişli Cevahir AVM önü, Gaziosmanpaşa Meydanı, Kadıköy İskele Meydanı, Üsküdar Meydanı, Çekmeköy Madenler Meydanı, Kartal Meydanı, Sultanbeyli Kent Meydanı”

2018’DE 32 BİN 300 ADAYA DANIŞMANLIK YAPILDI

Geçtiğimiz yıl İstanbul genelinde üniversite tercihi yapan gençlerin yüzde 20’si İBB Tercih Danışma Merkezi’ne başvurarak destek aldı. Toplamda 32 bin 300 kişiye ücretsiz tercih danışmanlığı yapıldı. Bugüne kadar ise 532 bin 270 kişiye üniversite yolunda rehberlik desteği sağlandı.