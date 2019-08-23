KYK yurt başvuruları ne zaman bitecek? KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Hem üniversite kayıt işlemleri hem de KYK yurt başvuruları başladı ve adım adım son günler yaklaşıyor. Burs ve kredi başvuruları ise ilerleyen süreçte başlayacak, henüz tarih belli olmadı. Peki KYK yurt başvuruları nasıl yapılacak? Öncelikle haberimizdeki linke tıklayarak KYK yurt başvurusu ekranına erişebilirsiniz. İşte KYK başvuru ayrıntıları…

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

– e Devlet Kapısı'na T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.

– Sağ üst kısımdaki arama çubuğuna “Yurt Başvurusu” yazın. (Direkt linki aşağıda bulabilirsiniz.)

– Açılan ekranda yurt başvurunuzu görüntüleyebilirsiniz

KYK YURT BAŞVURUSU EKRANI

KYK YURT BAŞVURU SÜRECİ

1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler, Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklar.

3. Değerlendirme sonuçları; KYK'nın internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.

KREDİ VE BURS BAŞVURULARI EKİM’DE

Yurtların ücretleri, standartlarına göre 200 lira ile 340 lira arasında değişiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bulunan yurtların ücreti 400 lira. Öğrencilere her ay toplamda 420 lira beslenme katkısı sağlanıyor. Ayrıca temmuz ve ağustos ayları için ise yurt ücreti alınmıyor. Rehberlik ve danışmanlık hizmeti almak isteyen öğrencilerilere sosyal çalışmacılar ve psikologlar tarafından hizmet veriliyor.

Öğrencilerin öğrenimlerine katkı sağlamak amacıyla ayrıca kredi ve burs imkanı da sağlanıyor. Halen 416 bin 775 öğrenciye burs, 1 milyon 194 bin 833 öğrenciye kredi olmak üzere toplam 1 milyon 611 bin 608 öğrenciye maddi destek veriliyor.

2019 yılında lisans öğrencilerine 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine bin lira, doktora öğrencileri ve milli sporculara da bin 500 lira aylık maddi destek verildi. Kredi ve burs başvuruları ekim ayında yapılacak.