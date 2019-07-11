LGS için sona gelindi! LGS tercihleri ne zaman bitiyor, doğru tercih için neler yapılmalı?

Öğrenciler dört yıl boyunca eğitim alacağı lise tercihlerini yapmaya devam ediyor. LGS tercih süreci 12 Temmuz'a kadar devem edecek. LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 22 Temmuz tarihinde ilan edilecek. Tercih robotunu kullanan öğrenciler, istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor.

LGS TERCİH İŞLEMLERİNDE SON 1 GÜN

Merkezi Yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve mahalli yerleştirme için 01 Temmuz'da başlayan tercih süreci 12 Temmuz Cuma günü sona eriyor.

LGS TERCİH KILAVUZU

E OKUL 2019 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLA

2019 MEB LGS TERCİH ROBOTU

E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI

LGS TERCİHLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, 1 Temmuz'da başlayacak tercih dönemine kadar dikkat etmeniz gereken noktaları maddeler halinde sıraladı; Bilinçli kariyer hedefinize hizmet eden bir tercih listesi oluşturabilmek için;

-MEB Talim ve Terbiye Kurulunun sayfasından seçeceğiniz okul türünün 9.sınıftan 12.sınıfa kadar haftalık ders dağılım çizelgesini inceleyiniz.

-Seçmeyi düşündüğünüz okulda alacağınız eğitimin sizin kariyer hedefinize uygun olup olmadığını araştırınız.

-Örneğin; Tercih listesinde Fen Liselerine yer verecek öğrencilerin üniversitede sayısal alanlardan (Matematik, Fen Bilimleri, Teknoloji ve Mühendislik ve Sağlık Bilimleri) birini seçmeye kesin kararlı olmaları gerekir.

Bu öğrencilerin üniversiteye Eşit Ağırlık, Sözel veya Dil alanlarından birinden hazırlanmaları okulda uygulanan haftalık ders dağılım çizelgesi nedeniyle mümkün olmayacaktır.

-Aynı şekilde Sosyal Bilimler Lisesini tercih edecek öğrencilerinde Eşit Ağırlık ve Sözel alanlar dışında bir alana yönelmeleri mümkün olmayacaktır.

-Fen Liselerini veya Sosyal Bilimler Liselerini tercih edecek öğrenciler daha sonra üniversiteye hazırlanacakları alanı değiştirmek isterlerse en geç 10.sınıfın sonuna kadar okul türü değişikliği yapmak zorunda kalacaklardır.

-Anadolu Liselerinin haftalık ders dağılım çizelgesini incelediğinizde 9.ve 10.sınıflarda tüm akademik lise türlerinde ortak olan programların Anadolu Liseleri 1.ve 12.sınıflarında öğrencilerin istediği alana yönelik ders seçme şansına sahip olduğu dolayısıyla henüz kesin olarak kariyer hedefini belirlememiş öğrenciler için daha avantajlı olduğu görülecektir.

-Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerini seçerek öğrencilerin de seçecekleri okulun okul ortamını mutlaka görmeleri, okuldan verilen eğitimle ve mezunların nerelerde iş bulabildiği ile ilgili bilgi almalarını öneriyorum.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Öğrenciler toplam üç ayrı alanda 15 okul tercih edebilecek

1- Yerel yerleştirme ekranında en çok 5 okul seçilebiliyor. Tercih başvurusunda bulunacak adaylara öncelikle yerel yerleştirme butonu açılacak, bu alandan tercih yapmayan adaylara diğer alanlar açılmayacaktır. (Bir anlamda yerel yerleştirme tercihi zorunludur.)

Yerel yerleştirme tercihlerinde;

İlk üç okul yeşil renkle gösterilen kayıt alanından.

İki okul mavi renkle gösterilen komşu kayıt alanından veya kırmızı renkle gösterilen diğer kayıt alanlarından seçilebilecektir.

Ayrıca aynı okul türünden en fazla üç okul tercih edilebilecektir.

Örneğin; Anadolu Lisesi, Mesleki Teknik Lise, İmam Hatip Lisesi)

2- Merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en çok 5 tercih yapabilirsiniz.

Tercihlerinizde sınavla öğrenci alacak

– Fen Liseleri

– Sosyal Bilimler Liseleri

– Anadolu Liseleri

– Anadolu İmam Hatip Liseleri

– Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden il ve ilçe sınırlaması olmaksızın yüzdelik diliminize uygunluğuna da dikkat ederek tercih listenizde en çok 5 okula yer verebilirsiniz.

Örneğin; yüzdelik diliminiz 5.67 ise tercihlerinizi %4'lük dilim ile %6'lık dilim içinden seçmeniz gerekir.

3- Pansiyonlu okullar tercih ekranında, en fazla 5 okul seçebilirsiniz. Pansiyonlu okullar tercih sistemimize yeni girdiğinden bu okulların nerede olduğu ile ilgili daha detaylı bilgiye ihtiyaç var.

Öğrenciler yerel yerleştirme ile veya merkezi sınavla öğrenci alan bir okula yerleşmeleri durumunda pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacaktır.

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 22 Temmuz tarihinde ilan edilecek.