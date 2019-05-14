Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son Dakika… Yeni eğitim takvimi yarın açıklanıyor! 2 ara tatil dönemi daha

Yaklaşık 18 milyon öğrenciyi ve 1 milyon öğretmeni ilgilendiren Yeni Eğitim-Öğretim Çalışma Takvimi Modeli hazır. Çalışma takvimini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yarın açıklayacak.

21:07 -
Haberler Eğitim
Son Dakika… Yeni eğitim takvimi yarın açıklanıyor! 2 ara tatil dönemi daha

Milli Eğitim Bakanlığı, Yeni Eğitim – Öğretim Çalışma Takvimi Modelini tamamladı. Takvim, yarın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanacak.

2 ARA TATİL DÖNEMİ DAHA

Okullardaki yaz tatili uygulamasına yönelik yeni düzenlemenin de takvimde yer alması bekleniyor. Mevcut sistemde, öğrenci ve öğretmenler 2 ara tatil yapıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim öğretim yılına 2 ara tatil daha eklemeyi planlanıyor. Bu ara tatillerin Kasım ve Nisan aylarına denk gelmesi ve birer hafta olması bekleniyor.

23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more