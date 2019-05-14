Son Dakika… Yeni eğitim takvimi yarın açıklanıyor! 2 ara tatil dönemi daha

Milli Eğitim Bakanlığı, Yeni Eğitim – Öğretim Çalışma Takvimi Modelini tamamladı. Takvim, yarın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanacak.

2 ARA TATİL DÖNEMİ DAHA

Okullardaki yaz tatili uygulamasına yönelik yeni düzenlemenin de takvimde yer alması bekleniyor. Mevcut sistemde, öğrenci ve öğretmenler 2 ara tatil yapıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim öğretim yılına 2 ara tatil daha eklemeyi planlanıyor. Bu ara tatillerin Kasım ve Nisan aylarına denk gelmesi ve birer hafta olması bekleniyor.