Uşak Valiliği’nden flaş açıklama! Uşak’ta yarın okullar tatil mi?

Yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkili oluyor. Öğrencilerin gözü kulağı Valiliklerden yapılacak açıklamada... Uşak Valiliği'nden de flaş bir açıklama geldi. Peki yoğun kar yağışının etkili olduğu Uşak'ta okullar tatil mi? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

Uşak’ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde başlayan ve il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime yarın bir gün süreyle ara verileceği bildirildi.

Öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için alınan kararın resmi ve özel tüm eğitim kurumlarını kapsadığı ifade edilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, diyaliz hastaları, kanser ve kronik ağır hastalığı olan personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi. Öte yandan kar yağışı nedeniyle kent içi trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

UŞAK HAVA DURUMU

AA