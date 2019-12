Çiftçi 5 yıldır geri gidiyor

Tarımdaki sıkıntılar ve giderek daha da yoksullaşan çiftçilerin hali AKP'li vekilleri de rahatsız etmeye başladı. Kendisinin de çiftçi olduğunu belirten AKP Konya Milletvekili Orhan Erdem, çiftçilerin gelirinin 5 yıldır geriye gittiğini, çiftçilerin ekilecek ürün konusunda yalnız bırakıldığını, girdi maliyetlerinin aşırı yükseldiğini, tarımda ilaç kullanımının korkunç boyutlara ulaştığını söyledi.

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği tarafından düzenlenen ‘Milli ve yerli tohumculukta sürdürülebilir stratejiler' çalıştayı Antalya'da yapıldı. Çalıştayın açılışında konuşan Alt Birlik Başkanı Hacı Ömer Güler, gelecekte ülkelerin bağımlı hale getirilmesinin tohum üzerinden yapılacağını, Türkiye'de tohumculuk sektörüne yönelik bilinçli bir karalama kampanyası yürütüldüğünü ifade etti. Elektriğe gelen yüklü zamlar nedeniyle çiftçilerin sulama yapamaz hale geldiğini, çiftçilerin adeta dağıtım şirketlerine teslim edildiğini de belirten Güler, tarımsal arazilerin plansız kullanımının ülke gıda ihtiyacını tehlikeye düşürecek boyutlara doğru gittiği uyarısında bulundu.

SORUNLAR BİRİKTİ

AKP Milletvekili Orhan Erdem de tarımda bir dizi sorun biriktiğini, yeni Tarım Bakanının bu sorunları bir an önce çözmesini arzu ettiklerini ifade etti. 2002-2012 döneminde tarımda iyi bir noktaya gelindiğini ancak özellikle son 5 yıldan bu yana çiftçilerin sürekli geriye gittiğini anlatan Erdem, “Tarımda dünyada iyi durumdayız, çiftçimiz bunu hissediyor mu? Kendim de bir çiftçi olarak söylüyorum, biz bunu hissetmiyoruz. Artık daha planlı bir tarıma geçmemiz gerekiyor. Çiftçimiz ekecek ürün arıyor. Bakanlığımız bir an önce planlamaya geçerek dağınık vaziyetteki çiftçinin bu yıl ne ekeceğim diye koşuşturmasını önlemesi lazım. Örneğin geçen yıl Konya Yunak'ta her tarafa kanola ekildi. Haşere tüm bölgeyi sardı. Atılmadık ilaç kalmadı, üstelik verim de alınamadı. Macerayla uğraşmamak lazım bilinçli tarım yapmak lazım” dedi.

Maliyetler zorluk yaratıyor

AKP Milletvekili Orhan Erdem, çiftçinin tarladan beklediği ürünü alamadığını, maliyetler altında zorluk yaşadığını da anlatırken yoğun şekilde bilinçsiz ilaç kullanıldığını, bunun sonucunun nereye varacağının bilinmediğini söyledi. Erdem, bu yıl üretemediği için kotaları dolduramayan pancar çiftçisine ceza kesilmemesini de istedi.