Dijital devlere vergi kıskacı

Fransa'dan sonra Türkiye de internet üzerinden mal ve hizmet sunan teknoloji şirketlerine vergi getirmeye hazırlanıyor. Uluslararası teknoloji şirketleri internet üzerinden yapılan her türlü alışveriş ve reklamlarla parayla indirilen oyun, müzik ve video gibi hizmetlerden elde ettikleri gelirlere karşılık yüzde 7.5 oranında Dijital Hizmet Vergisi ödeyecek. Yeni vergi doğrudan ABD'li Google, Facebook, Apple ve Amazon gibi teknoloji devlerini vuracağı için düzenlemenin ABD'ye yönelik gizli bir ambargo olabileceği ifade ediliyor.

MEVZUATA GİRECEK

AKP'nin üzerinde çalıştığı yeni vergi paketinin ayrıntıları netleşmeye başladı. Yüksek gelirli mükelleflerin vergi oranını yüzde 35'ten yüzde 45'e çıkaran, 5 milyon ve üzerindeki konutlara değerli konut vergisi getiren, hakem ve sporcuların vergi yükünü artıran düzenleme taslağına göre, vergi mevzuatına ilk kez ‘Dijital Hizmet Vergisi' kavramı girecek. Bu vergi, geçen yaz ilk kez Fransa tarafından uygulanmaya başlanmış ve ABD tarafından sert tepkiyle karşılanmıştı.

Hazırlanan yeni pakete göre, dijital ortamda sunulan her türlü reklam, sesli ve görsel içerikli bilgisayar programları, uygulamalar, müzik, video, oyunlar, internet üzerinden yapılan alışverişlerden elde edilen hasılat üzerinden yüzde 7.5 oranında vergi alınacak. Cumhurbaşkanı bu vergiyi yüzde 1'e kadar indirmeye ya da yüzde iki katına çıkarmaya yetkili olacak.

Dijital Hizmet Vergisi Türkiye'de en az 20 milyon TL ya da küresel ölçekte 750 milyon Euro ve üzerinde hasılat elde eden şirketlere uygulanacak. Bu ölçekte hasılat ağırlıklı olarak ABD şirketlerinde bulunuyor. Maliye bu vergilerin tahsilini sağlamak için gerekirse ödemelere aracılık eden bankalarla hizmeti satın alanları sorumlu tutabilecek.

Hakem ve sporcular da artık vergi ödeyecek

MECLİS'e gelmesi beklenen aynı taslak düzenlemeyle spor karşılaşmalarını yöneten ve çok büyük paralar kazandığı halde Gelir Vergisi ödemeyen hakemler de artık vergi mükellefi olacak. Aynı şekilde süper ligdeki futbolcular gibi en üst ligdeki sporculardan da artık yüzde 15 yerine yüzde 20 vergi alınacak.