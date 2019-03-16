Hayatımız ithal oldu

Sırbistan'dan et, ABD'den gübre, Moldova'dan dondurulmuş domuz eti, İngiltere'den yumurta, Çin'den sarımsak ithal eden, mercimek nohut gibi baklagilleri de dışarıdan alan Türkiye, bir zamanlar tarımda kendi kendine yeten ülke sıfatını da kaybetti. Türkiye, 126 ülkeden 135 değişik sebze, meyve ve gıda ürünü ithal ediyor. Börülce bile dünyanın öbür ucundaki Madagaskar'dan geliyor.

Türkiye'de bol miktarda üretilen elma, turunçgiller, üzüm, armut, domates, ayva, erik, sivri biber, nar, lahana, şeftali, kiraz, dolmalık biber, turp, patlıcan gibi birçok ürün ithal edilir hale geldi. Kosta Rika'dan kavun, İspanya'dan marul, İtalya'dan ıspanak, İran'dan karpuz alıyoruz. En çok et ithalatı ise Polonya ve Bosna Hersek'ten yapıldı. “Müslüman kasabı” denilen Sırbistan'dan bile et ithal ettik. Yağlı tohumların yüzde 75'i, sebze tohumunun ise yüzde 50'si ithal.

ÇOBAN DA İTHAL

Türkiye, tarım ülkesi olmasına rağmen 5 yıldır da saman ithal ediyor. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, yaptığı açıklamada ‘'Saman ithal oldu. Hatta çobanlar da ithal. Eskiden Moldovalı çobanlar geliyordu, şimdiki çobanlar Suriyeli oldu'' dedi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, son 12 yılda tarım sektörünün büyüme hızı yüzde 2'de kaldı. Türkiye, 2012 tarihinde ilk kez saman da ithal etti.