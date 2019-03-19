İhracat ve ithalat birim değer endeksleri azaldı

İhracat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %4,8, ham maddelerde (yakıt hariç) %4,7, yakıtlarda %16,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %5,1 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 3,1 AZALDI

İthalat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %2,3, ham maddelerde (yakıt hariç) %0,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4 azalırken, yakıtlarda %1,8 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 11,9 ARTTI

İhracat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %4,2, yakıtlarda %65,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %11,4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %13,7 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 24,9 AZALDI

İthalat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %24,9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %29,3, ham maddelerde (yakıt hariç) %20,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %25,2 azalırken, yakıtlarda %4,1 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 3,7 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Aralık ayında 157,1 olan ihracat miktar endeksi %3,7 artarak, 2019 Ocak ayında 162,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Ocak ayında 129 olan ihracat miktar endeksi %11,9 artarak, 2019 Ocak ayında 144,4 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 6,9 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Aralık ayında 110,2 olan ithalat miktar endeksi %6,9 artarak, 2019 Ocak ayında 117,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Ocak ayında 145 olan ithalat miktar endeksi %25,3 azalarak, 2019 Ocak ayında 108,3 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2019 YILI OCAK AYINDA 101,6 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı Ocak ayında 104,1 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2,5 puan azalarak, 2019 yılı Ocak ayında 101,6 oldu.