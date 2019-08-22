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IMF’nin yeni başkanı için yaş sınırı değişiyor

Böyle kişiye özel düzenlemeler bizde olur sanıyorduk... IMF'in yeni başkanı olması beklenen Dünya Bankası CEO'su Bulgar Kristalina Georgieva için 'IMF başkanı 65 yaşından küçük olmalıdır' kuralı kaldırılıyor.

Sozcu.com.tr
11:08 -
Haberler Ekonomi
IMF’nin yeni başkanı için yaş sınırı değişiyor

IMF Başkanı olmak için 1951 yılında konulan 65 yaş sınırı kaldırılıyor.

Financial Times’ta yer alan habere göre kural değişikliği 66 yaşındaki Dünya Bankası’nın Bulgar CEO’su Kristalina Georgieva’nın IMF Başkanı olmasını garantileyecek.

Georgieva’nın muhtemel rakipleri arasında bir dönem Yunanistan’ın borç görüşmelerini yürüten Hollandalı Jeroen Dijsselbloem ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn bulunuyordu.

4 Eylül tarihinde yaş sınırının kaldırılması için oylama yapılacak. 4 Ekim tarihinde ise yeni IMF başkanı seçimi yapılacak.

İngiltere eski başbakan George Osborne’u kendi adayı olarak göstermeyi planlıyor.

Georgieva kimdir?
13 Ağustos 1953 yılında Sofya'da doğdu. Ekonomi eğitimi aldı. 1993-2010 yılları arasında Dünya Bankası'nda çalıştı. Avrupa Parlamentosu'nda önemli görevler aldı. 2017 yılından bu yana Dünya Bankası'nda CEO'luk görevini yapıyor.
Son güncelleme: android-time 11:15 22.08.2019
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