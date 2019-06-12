İstanbul’da ulaşım araçları Money’lerle ücretsiz

Anlaşma kapsamında İstanbulkart kullanıcıları İstanbul'daki Migros mağazalarından İstanbulkart satın alabiliyor, bakiye yüklemesi yapılabiliyor, alışverişlerini İstanbulkart ile ödeyebiliyor ve bunun yanında Money programına kayıt ettirdikleri kartları ile alışverişlerinden Money kazanabiliyor.

Migros Ticaret A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Cem Rodoslu, BELBİM ile gerçekleştirilen bu iş birliği ile aktif kullanıcı sayısı 18 milyonun üzerinde olan İstanbulkart sahiplerini, sayısı 11 buçuk milyonu bulan Money üyeleri ile birlikte Migros avantajlarından faydalandırmayı ve tüm müşterilerine ücretsiz toplu ulaşım imkânı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Müşterilerine en iyi alışveriş deneyimini; bol ürün çeşitliliği, inovatif uygulamalar, kaliteli hizmet, iyi fiyat ve kampanyalarla sunan Migros, BELBİM ile müşterilerinin aile bütçesine katkı sağlayacak önemli bir iş birliğine imza attı. İstanbulkart'lara ulaşımda ve alışverişte birçok avantajın yanında hız ve konfor kazandıran bu anlaşma çerçevesinde, İstanbulkart sahipleri hem alışverişte kazanıyor hem de Migros alışverişlerinden elde ettikleri Money'ler ile toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanılabiliyor.

18 MİLYON İSTANBULKART SAHİBİNE MİGROS MAĞAZALARINDA AVANTAJLI HİZMET

Uygulama 06 Mayıs 2019 tarihinden itibaren İstanbul'daki Migros, Migros Jet ve 5M dahil olmak üzere 415 mağazada başladı. Bu yükleme ve alışveriş imkanı, BELBİM'e ait Mavi Kart, İndirimli Kart gibi tüm kartlar için geçerli. Uygulamadan 18 milyonun üzerindeki İstanbulkart kullanıcısı yararlanabilecek.

İstanbulkart sahipleri, hiçbir ek bedel ödemeksizin, bir yandan alışverişlerinde Migros'un Money üyesi müşterilerine sağladığı indirimlerden faydalanırken, bir yandan da kartlarına Migros mağazalarından yükleme yaptırabiliyor. Aynı zamanda Migros mağazalarında alışveriş yaparken kazandıkları Money'leri de İstanbulkart kullandıkları tüm toplu taşıma araçlarında (şehir hatları vapurları, İETT otobüsleri, Metrobüs, Metro, Tramvay) kullanabiliyor.

MONEY’LER TOPLU ULAŞIMDA ÜCRETSİZ BİLETE DÖNÜŞÜYOR

Money üyesi olmayan İstanbulkart kullanıcılarının, ilk alışverişlerinden itibaren İstanbulkart'larını okutarak Money indirimlerinden faydalanmaya başlayabildiğini ifade eden Migros Ticaret A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Cem Rodoslu, “Money üyelik sürecinde olduğu gibi, ilk alışverişlerini takip eden 1 ay içerisinde İstanbulkart'ını Money programına kaydettiren müşterilerimiz, alışverişlerinden Money de kazanabilecek. Dileyen müşterilerimiz kasalarımızdan talimat vererek kazandıkları Money'lerini İstanbulkart'a TL olarak aktarıp ücretsiz yolculuğun keyfini çıkarabilir” dedi.