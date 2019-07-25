İtalya’da Booking.com soruşturması

Dünyanın pek çok noktasında turizm sektörünün tepkisi çeken Booking.com İtalya'da da zor günler geçiriyor.

İtalyan yargısı Booking.com'un 150 milyon euroluk ödenmemiş katma değer vergisi olduğu iddialarını araştırmak için soruşturma açtı.

Financial Times'ın haberine göre Booking.com'un ülkede 2013-2018 yılları arasında katma değer vergisi ödemediği iddia ediliyor. Uzmanlar 150 milyon euroluk vergi borcunun iyimser bir tahmin olduğunu asıl tutarın bundan daha fazla olacağını belirtiyorlar.

AVRUPA ÇAPINDA SORUŞTURMAYA DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORLAR

Hollanda merkezli Booking.com hakkında daha fazla bilgi almak için İtalyan yargısı Hollanda makamlarına başvurmuş fakat olumsuz dönüş almış. Bunun üzerine İtalya'nın Booking.com hakkındaki iddiaları Avrupa çapında bir soruşturmaya dönüştürmeyi planladığı ifade ediliyor.

Booking.com tarafından yapılan açıklamada İtalyan yetkilileri tarafından hiç uyarılmadıkları belirtildi. Booking 2018 yılını 4 milyar dolarlık net kâr ile kapattı. Şirket 2018 yılında 14.5 milyar dolar gelir elde etti.

HAKSIZ REKABET GEREKÇESİYLE TÜRKİYE’DE ERİŞİM SINIRLANDI

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin 2017 yılında açtığı dava sonucu Booking.com'a Türkiye'de mahkeme kararı ile yasak getirildi. Booking.com'un Türkiye'de haksız rekabete neden olduğu belirtilirken Türkiye'deki otellere site üzerinden rezervasyon yapılamıyor.