TOKİ kura sonuçları ile ev sahibi olanlar belli oluyor! İzmir Aliağa TOKİ çekilişi sonuçları sorgulama sayfası…

TOKİ'nin İzmir Aliağa ve Manisa Yunus Emre projesinde inşa edeceği konutların hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirleniyor. Belirlenen tarihlerde yapılan kuralar neticesinde hak sahibi olamayanlara yatırdıkları başvuru bedeli geri iade edilecek. www.toki.gov.tr adresinden ve haberimizde yer alan linkten açıklanmış olan 2019 TOKİ kura çekiliş sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA

TOKİ'DE KONUT KAZANAMAYAN ÜCRET İADESİNİ NE ZAMAN ALACAK?

Belirlenen tarihlerde yapılan kuralar neticesinde hak sahibi olamayanlara yatırdıkları başvuru bedeli geri iade ediliyor. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası yetkili şubelerinden geri alabilecektir.