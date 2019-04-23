Üretim çakıldı, maaşlar eridi

Ekonomik krizden en büyük darbeyi alan sektörlerden olan sanayide çalışanların maaşları da enflasyon karşısında eriyor. Geçen yıl ağustos ayında yaşanan döviz krizinden sonra 2018'in son çeyreğinde yüzde 9'luk bir erime yaşayan çalışan maaşları 2018'in tamamında ise 2017'ye göre yüzde 20 oranında eridi.

2019'da sanayide üretimin daralmaya devam etmesi ve işsizlik rakamlarındaki artışın etkisiyle, şirketlerin ücretlerde indirime gidebileceği ve çalışan maaşlarındaki erimenin devam edebileceği öngörülüyor.

MAAŞA YANSIMADI

Makine Mühendisleri Odası tarafından yayınlanan “Sanayide emek: Ücretler aşağı işsizlik yukarı” başlıklı rapor, çalışanların enflasyonun altında ezildiğini ortaya koydu. Rapora göre sanayi sektöründe çalışan yaklaşık 4 milyon işçinin ortalama günlük ücreti 150 TL olarak ölçüldü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerini baz alan rapora göre sanayide 2018'in son 3 çeyreğinde reel ücretler düzenli olarak gerilerken, 4'üncü çeyrekte ücretler, bir önceki döneme oranla yüzde 9'dan fazla eridi. Dolar bazında bakıldığında ise ikinci çeyrekte yüzde 12 olan gerileme, doların hızla yükseldiği üçüncü çeyrekte yüzde 18, son çeyrekte ise yüzde 2'de kaldı. Yılın tamamında ise 2017'ye göre ücretlerde 20 puanlık bir gerileme yaşandı. Rapora göre sanayide ücretlerin yıllık seyrine bakıldığında, 2017'de ekonomi yüzde 7.4 büyürken refah artışı, ücretlere yansıtılmadı. 2018'de ise son çeyrekteki küçülmeye rağmen yüzde 2.6 olan büyüme rakamları yine maaşlara yansımadı ve ücretler, 2017'deki düzeyini aşamadı. Hazırlanan endekse göre sanayi çalışanlarının maaşları yaşanan kayıpların etkisiyle 2015 seviyesine dönmek üzere. “2018'in özellikle son çeyreğinde sert bir biçimde gerilemeye başlayan reel sanayi ücretlerinin 2019'da ne olacağı, krizin seyrine, işsizliğin ve enflasyonun alacağı biçime bağlı. 2019'da işsizlik oranlarındaki artış, asgari ücret çalışanlarının ücretlerini etkilemezken, daha yüksek gelir dilimlerinde çalışanların taleplerini baskılamaktadır. İşverenler, krizi gerekçe göstererek yüzde 20'lik enflasyona rağmen zam yapmamakta, ücrette indirime bile cüret etmektedirler” denilen raporda, ekonomik krizle birlikte ilk etapta işsiz mühendis sayısının bir puan artarak 91 bine çıktığına dikkat çekildi.

En az ücret giyimde

Sanayide ortalama günlük ücret 150 TL iken, sektörler arasında da ciddi farklılıklar gözleniyor. 525 bin ücretliyi istihdam eden giyimde günlük ücret 84 TL'ye kadar düşüyor. Onu takip eden ikinci en çok kişi istihdam eden gıda sektöründe ücretli sayısı 445 bine yaklaşırken kişi başına günlük ücret 102 TL ile günlük ücretin neredeyse üçte ikisi düzeyinde kaldı. Yüksek istihdamlı ama düşük ücretli bir diğer sektör tekstil oldu. 413 bin sigortalının çalıştığı sektörde ücret 101 TL'de kaldı.