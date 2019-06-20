Youtube’dan iki önemli değişiklik

Son yıllarda açılan kanallarla Türkiye'de de popülerliğini bir hayli artıran, ebeveynlerin çocuklarının zaman geçirmesi için kullandırdıkları, Youtube içeriğinde yeni düzenlemelere gidiyor. Wall Street Journal'ın haberine göre Youtube çocuklara yönelik içerikleri artık farklı bir uygulama üzerinden izletecek.

Öte yandan bir videodan diğerine geçerken otomatik oynatma özelliğinin de genç kullanıcıları korumak için iptal edilmesi konuşuluyor. Youtube'un otomatik video oynatma uygulaması şirkete çok ciddi bir reklam geliri sağlıyor çünkü bir video izlemeye gelen kullanıcı bu özellik sayesinde 3-4 video daha izliyor.

Youtube'un bütün bu önlemleri Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) hakkında sürdürdüğü soruşturma sebebiyle aldığı belirtiliyor. Youtube'da günde ortalama 1 milyar saat video izleniyor.

ABD'de Pew araştırma şirketinin yaptığı bir çalışmaya göre 5 aileden 4'ü 11 yaşından küçük çocuklarının tek başına Youtube'dan tek başlarına video izlemesine izin veriyor. Youtube, Google'dan sonra dünyada en fazla ziyaret edilen ikinci internet sitesi.