Zonguldaklı sanayi devinin iflası istendi

Türkiye’nin büyük sanayi devleri arasında yer alan Özborsan Boru Sanayi Tic. A.Ş boru, profil makineleri ve pres makineleri üretimini gerçekleştiriyor. Ayrıca elektrik direkleri , taşıyıcı direkler, kaynaklı ve civatalı kule direkleri, prefabrik evlerin üretimini de gerçekleştiren Özborsan, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteriyor. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kurulu şirkete yönelik iflas davası Karadeniz Ereğli 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açıldı.

Ereğli'de bulunan dev tesiste yıllık 200 bin ton üretim yapan Özborsan Boru 30 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteriyor. Özborsan, üretiminin yüzde 80'ini İngiltere, İrlanda, Belçika, Amerika, Umman, Yemen ve Irak gibi ülkelere ihraç ediyor.