12 Ekim 2018’de İBB Meclisi’nde neler yaşandı?

Gündemdeki Kanal İstanbul projesi için 2018 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan protokolle ilgili yeni bir tartışma gündemde. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çekildiklerini açıkladığı, mahkemelik olan yetkisiz imzalanan işbirliği protokolünün onaylandığı 12 Ekim 2018 tarihli meclis kararının, CHP grubunun “evet” oyları ile kabul edildiği iddiası ortaya atıldı.

İddianın dayanağı olarak da protokole ilişkin komisyon raporunda CHP'li üyelerin muhalefet şerhinin bulunmaması gösterildi. Ancak karar, dönemin AKP'li ve CHP'li meclis üyeleri arasında yaşanan uzun tartışmaların ardından oy çokluğu ile alınmış, tartışmalar meclis tutanaklarına da yansımıştı.

“MUHALEFET ŞERHİMİZ KONULMAMIŞ, DÜZELTİLSİN”

O kararın alındığı 12 Ekim 2018 tarihli İBB Meclis oturumunda an be an yaşananlar şöyle: Protokole ilişkin komisyon raporu 123 numaralı gündem maddesi olarak oya sunuldu. O gün meclisi yöneten İBB Meclisi 2. Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, raporu müzakereye açtığında ilk söz alan dönemin CHP'li Meclis Üyesi İsa Öztürk oldu.

Hukuk Komisyonu'nun da üyesi olan Öztürk konuşmasına, bugün “CHP protokole destek verdi” iddialarına neden olan komisyon raporunda muhalefet şerhinin bulunması ile ilgili açıklama yaparak başladı ve “Komisyonda biz bu komisyon raporuna katılmadığımızı söylemiştik. Sehven herhalde yazılmamış. Öncelikle onun düzeltilmesini talep ediyoruz. CHP'li komisyon üyeleri olarak karara katılmadığımızın rapora işlenmesi gerektiğini belirtiyorum” dedi.

KANAL DEĞİL İNŞAAT PROJESİ

Ardından AKP ve CHP grubu arasında Kanal İstanbul projesinin içeriğine ilişkin sert bir tartışma yaşandı. CHP'li İsa Öztürk, protokole göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın imar planlarını, Ulaştırma Bakanlığı'nın metro hatlarını yapacağını, İBB'nin yükümlülüğünün de kendisine ve İSKİ'ye ait güzergah üzerindeki taşınmazları TOKİ'ye tahsis etmek olduğunu söyledi.

Kanal İstanbul kapsamında Sazlıdere Barajı iptal edildiği için İBB'nin bu barajı içme suyu havzaları arasından çıkarmasının da protokol ile karara bağlandığını belirten Öztürk, “Kanal İstanbul, bir kanal projesinden çok inşaat projesi. Boğazdaki tehlikeli madde taşımacılığının yarattığı risklere karşı alternatif bir kanal yapılacaktı ama bu protokole göre en büyük yükümlülük TOKİ'de. TOKİ, arsa üretip satıp projenin finansmanını sağlayacak. Kanalın etrafından yaratılacak rant nedeniyle korunması gereken alanlar imara açılacak, nüfus yükü gelecek” dedi.

“İMARSIZ ARSAYA RUHSAT VERİYORUZ”

CHP'li İBB Meclis Üyesi Esin Hacıalioğlu da “Bu protokol ile imarı olmayan arsaya ruhsat çıkarıyoruz” eleştirisinde bulunarak önce kanalın etrafında kurulacak yeni şehir alanının planlarının yapılmış olması gerektiğini söyledi. Dönemin CHP'li meclis üyeleri Ercan Erdem, Erhan Aslaner, Yunus Can da tek tek söz alarak kanal projesinin kara ve denizde yaratacağı çevre tahribatına dikkat çektiler.

Eleştirilere yanıt veren o dönemki Hukuk Komisyonu'nun AKP'li Başkanı Sibğetullah Şahin, protokolün kanalın yapım sürecini değil etrafında kurulacak yeni şehrin oluşturulması işini kapsadığını söyledi. Şahin “Bakanlığın İstanbul'da yaptığı projelerin İBB'nin dahil olmaması eleştiriliyordu hep. Bu projeye İBB'nin girmesi çok önemli. Protokolde İBB'nin inşaat ile ilgili bir yükümlülüğü yok, bölgenin planlarını hazırlamakla yükümlü olacak” diye konuştu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL

Tartışmaların ardından İBB Meclisi 2. Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ “123 numaralı raporda İsa Öztürk'ün ‘rapora katılmadıkları şeklindeki' muhalefet şerhiyle birlikte oylarınıza sunuyorum” dedi. Protokole ilişkin rapor, o gün CHP'nin “hayır”, AKP'nin “evet” oyları ile kabul edildi.