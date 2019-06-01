Adaletin yol haritasını ve öncelikleri belirledik

Yaklaşık bir yıl süren ve 20 bin kişinin görüşünün alındığı “Yargı Reformu Stratejisi” açıklandı. Hukuk devletinin güçlendirilmesi, hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesi, etkin bir adalet sisteminin oluşturulması gerekçesiyle Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün başkanlığında hazırlanan planda 63 hedef yer alıyor.

BU YIL YAPILACAK

“Yargı Reformu Stratejisi” için çalışma takvimi hazırlanıyor. 15 gün, bir ay, üç ay, altı ay içinde yürürlüğe konulacak düzenlemeler olacak. Avrupa ülkelerindeki uygulamalar da incelenerek hazırlanan plandaki bazı hedeflerin idari düzenlemelerle gerçekleşmesi bekleniyor. Amaç, hukukçuların da destek verdiği hedeflerin bir bölümünü bu yıl içinde uygulamaya koyabilmek.

Bakan Gül, “Hemen uygulamaya konulacak hükümler var. İstinaf Mahkemeleri'yle ilgili kapsamlı düzenleme de önceliklerimiz arasında yer alıyor” dedi.

‘ŞEFFAF YARGI'

Gül, 2019-2023 dönemini kapsayan Strateji Belgesi'ni, “Yargının bağımsız, tarafsız, hesap verebilir ve şeffaf niteliğini güçlendirirken, vatandaşların adalete olan güvenini artırmayı hedefliyor” diye açıkladı. 9 temel amacı, bu amaçlara bağlı 63 hedefi, hedeflerin altında yer alan 256 faaliyeti belirlerken, farklı fikirler, öneriler arasından, üzerinde en geniş biçimde mutabakat sağlanan konuları belgeye aktardıklarını belirtti. Gül, amaçlarını şöyle sıraladı:

1- Hak ve özgürlüklerin korunması.

2- Yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı ve şeffaflığının geliştirilmesi.

3- İnsan kaynaklarının nitelik ve niceliğinin artırılması.

4- Performans ve verimliliğin artırılması.

5- Savunma hakkının etkin kullanımının sağlanması.

6- Adalete erişimin kolaylaştırılması ve hizmetlerden memnuniyetin artırılması.

7- Ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması.

8- Yargılamaların sadeleştirilmesi ve etkinliğinin artırılması.

9- Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yaygınlaşması.

Bakan, hedeflerin uygulamaya konulması için kamu kuruluşları ve barolarla toplantılar yapılacağını belirtti. Adalet Bakanı Gül, şunları söyledi: “Yargı sisteminin adalet, doğruluk ve dürüstlük gibi değerler üstünde yükselmesi için çabamız sürekli olacaktır. Bu belgeyle önümüzdeki beş yılın yol haritasını ortaya koyuyoruz. Belgemiz çarpıcı, somut hedeflerden ve uygulanabilir, denetlenebilir faaliyetlerden oluşuyor. Belge, hangi istikamette yol alacağımızı, referanslarımızı ve önceliklerimizi ortaya koyuyor. Bunlar, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığıdır. Hak ve özgürlüklere en geniş saygıdır. Güven veren ve erişilebilir bir adalet sisteminin taahhüdünü veriyoruz.”

‘Doğru olanları alkışlarız'

TürkiyeBarolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Yargı Reformu Stratejisi'ni değerlendirdi. İşte o sözler:;

– Avukatların çözülmesini istedikleri sorunların çözümlerine ilişkin yol haritası açıklandı. Bunu avukatlara yeşil pasaporta indirgemeyi ayıplıyorum.

– Avukatlık için sınav geliyor. Bu devrim gibi br gelişme.

– Avukatların üzerindeki vergi yükünün azaltılması, vatandaşın vergi yükünün azaltılması demek. İşte bizim alkışladığımız bunlar. Doğru iş yapıldı, alkışladık. Yanlış iş yapılırsa da yapıcı bir şekilde yanlışlığı söyleriz.

– Yargı Reformu Stratejisi'nin ilk başlığı ifade hürriyetinin korunması, genişletilmesi. Bu konuda dünya standartlarını yakalamak zorundayız.

– Belge hayata geçirilirken, hakimlerin, ifade özgürlüğünü korurken azami özen göstermelerini sağlayacak çeşitli düzenlemelerin yapılması bekleniyor.

– Elbette sorunlarımızın tamamı çözülmüyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) anayasal yapısını da siyasetin etkisinden tamamen kurtarmak adına istişarelere başlamalıyız. Demokratik bir HSK'nın oluşmasını hem de siyasetin doğrudan ya da dolaylı müdahale imkanının ortadan kaldırılmasını bekliyoruz.