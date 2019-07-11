AKP’li vekil: Züğürt Ağa’ya döndük, Erdoğan: Züğürt Ağa kim?

Haber Türk’ten Saliha Çolak’ın haberine göre; Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde 3. grup milletvekilleriyle kahvaltıda buluştu. Bu kez Denizli'den Sivas'a kadar harf sırasına göre illerin milletvekilleri davetliydi.

Milletvekilleri ağırlıklı olarak yeni sistemden şikayetçi oldu. Sistemin uygulaması, bakanlarla ilişkiler, vekillerin yeni sistemdeki pozisyonundan yakınmalar bu toplantıda da sürdü. Ancak bu kez çok çarpıcı bir örnekle yeni sistemde vekillerin durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarıldı. Seçim bölgelerinin sorunlarıyla ilgili olarak bile bakanlara ulaşamadıklarını söyleyen Kars Milletvekili Yunus Kılıç, “Köyü elinden alınmış Züğürt Ağa'ya döndük. Herkes milletvekilinden bir şey bekliyor. Ama elimizde yetki yok. Bakanlar telefonlarımıza çıkmıyor. Bakanlara ulaşamayınca hiçbir şey yaptıramıyoruz. Milletvekilinin bir ağırlığı kalmadı” diye konuştu.

ZÜĞÜRT AĞA KİM?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözler üzerine, “Züğürt Ağa kim?” diye sordu. Bunun üzerine Kılıç, Şener Şen'in başrolünü oynadığı Züğürt Ağa filminden örnekler verdi. Züğürt Ağa'nın köyünü kaybedince büyük şehirde başına gelenleri anlatan Kılıç, milletvekillerinin, köyü elinden alınmış Züğürt Ağa'nın içine düştüğü duruma düştüğünü vurguladı.