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Bayburt’ta korkutan orman yangını!

Bayburt’un Karşıgeçit Köyü ile Yazyurdu Köyü arasında bulunan ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. 5 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

20:48 -
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Bayburt’ta korkutan orman yangını!

Yangın Yazyurdu Köyü arasında bulunan ormanlık alanda başladı. Vatandaşların fark etmeleri üzerine yangın itfaiye ve Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Rüzgârında etkisiyle geniş alana yayılan yangının dumanları gökyüzünü kapladı.

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Ekipler ve vatandaşlar arazöz ile açılan yollardan geçerek, yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle yaklaşık 5 saatte kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Yangında karaçam ağaçlarının zarar gördüğü belirlendi. İHA

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