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Binali Yıldırım’dan Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun mesajı

AKP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya tepki gösterdi.

00:54 -
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Binali Yıldırım’dan Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Çubuk’ta katıldığı Şehit Yener Kırıkcı’nın cenaze töreninde saldırıya uğramıştı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AKP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Şehitlerimizin acısını yüreğimizde hissettiğimiz bu günlerde birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız var. Biz hep birlikte Türkiye’yiz. Gün ayrışma günü değil, teröre karşı birlik olma günüdür. Sayın Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

İHA

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