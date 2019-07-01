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Bodrum’da korkutan yangın

Muğla’nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 15 hektarlık alan kül oldu. Yangına, 2 helikopter çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri müdahale etti.

21:06 -
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Bodrum’da korkutan yangın

Alınan bilgiye göre, Gümüşlük Mahallesi, Dereköy, Çilek Dağı ile Kavak Boğazı arasındaki makilik alanda yangın çıktı.

FOTOĞRAFLAR:AA

Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen yangın tüm bölgeye yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale edemediği bölgede çıkan yangına havadan 2 helikopter müdahale etti.

FOTOĞRAFLAR:AA

Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra AKUT ve Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri de destek verdi. Kayalık ve engebeli arazi nedeniyle ekipler yangına müdahale etmekte güçlük çekti.

FOTOĞRAFLAR:AA

Akşam saatlerine kadar devam eden yangın kısmi olarak kontrol altına alındı. Alevlerin söndürüldüğü bölgelerde ise soğutma çalışmaları başladı.

İHA

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