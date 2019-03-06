Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bursa’da bina yangını

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çıkan yangında 2 katlı bina yandı. 

06:30 -
Haberler Gündem

Alınan bilgiye göre, Hacıilyas Mahallesi Gümüş Sokak’taki 2 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, üç araçla müdahale ettikleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü.

Yangında, binada hasar oluşurken, kimsenin yaşamadığı öğrenildi.  Vatandaşlardan Nail Beyan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangını çocuğunun fark ettiğini ve kendilerini uyandırdığını söyledi.

Beyan, o sırada sokaktan bir araç geçtiğini belirterek, “Alevleri fark ettik, daha sonra itfaiyeye haber verdik. Binada kimin yaşadığı belli değil, eski bir bina.” diye konuştu. AA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 07:23 06.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more