Bursa’da bina yangını

Alınan bilgiye göre, Hacıilyas Mahallesi Gümüş Sokak’taki 2 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, üç araçla müdahale ettikleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü.
Yangında, binada hasar oluşurken, kimsenin yaşamadığı öğrenildi. Vatandaşlardan Nail Beyan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangını çocuğunun fark ettiğini ve kendilerini uyandırdığını söyledi.
Beyan, o sırada sokaktan bir araç geçtiğini belirterek, “Alevleri fark ettik, daha sonra itfaiyeye haber verdik. Binada kimin yaşadığı belli değil, eski bir bina.” diye konuştu. AA
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