Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çamlıca Camii Regaip Kandili dolayısıyla doldu taştı

İstanbul'un en yüksek tepesine yapılan Çamlıca Camii, bugün sabah namazı itibariyle ibadete açıldı. Bu akşam düzenlenen Regaip Kandili programı için vatandaşlar Çamlıca Camii'ne akın etti.

22:28 -
Haberler Gündem

Bu sabah ibatede açılan Çamlıca Camii’nde Regaip Kandili programı düzenlendi. Akşam namazı öncesinden itibaren vatandaşlar, camiye akın etti.

AA

Bir grubun, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla camiye geldikleri görüldü.

AA

Vatandaşların caminin içi ve avlusunda hatıra fotoğrafları çektirmeleri dikkat çekti.

AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da akşam namazından sonra Çamlıca Camii’ne geldi.

DHA

Akşam namazı ile Yatsı namazı arasında camide Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi. DHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 22:49 07.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more