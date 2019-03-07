Çamlıca Camii Regaip Kandili dolayısıyla doldu taştı

Bu sabah ibatede açılan Çamlıca Camii’nde Regaip Kandili programı düzenlendi. Akşam namazı öncesinden itibaren vatandaşlar, camiye akın etti.

Bir grubun, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla camiye geldikleri görüldü.

Vatandaşların caminin içi ve avlusunda hatıra fotoğrafları çektirmeleri dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da akşam namazından sonra Çamlıca Camii’ne geldi.

Akşam namazı ile Yatsı namazı arasında camide Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi. DHA