Son dakika: Demokrat Parti’den ‘İstanbul seçimi’ kararı!

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yaptığı açıklamada 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul seçimlerine katılmayacaklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabı twitter üzerinden açıklamada bulunan Genel Başkan Uysal, “Demokrat Parti olarak YSK tarafından iptal edilen ve 23 Haziran'da yenilenecek olan adeta ‘2. Tur' hüviyetindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine hem teşkilatımız hem de yetkili kurullarımızda yaptığımız değerlendirmeler neticesinde katılmama kararı almış bulunmaktayız” dedi.

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Demokrat Parti 31 Mart’ta yapılan seçimlerde Ersan Gökgöz’ü aday göstermişti. Gökgöz 22 bin 544, yani geçerli oyların yüzde 0,26’sını almıştı.