Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika: Demokrat Parti’den ‘İstanbul seçimi’ kararı!

Demokrat Parti 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerine katılmama kararı aldı. DP lideri Uysal, “Demokrat Parti olarak YSK tarafından iptal edilen ve 23 Haziran’da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine katılmama kararı almış bulunmaktayız” dedi.

Sozcu.com.tr
19:25 -
Haberler Gündem
Son dakika: Demokrat Parti’den ‘İstanbul seçimi’ kararı!

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yaptığı açıklamada 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul seçimlerine katılmayacaklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabı twitter üzerinden açıklamada bulunan Genel Başkan Uysal, “Demokrat Parti olarak YSK tarafından iptal edilen ve 23 Haziran'da yenilenecek olan adeta ‘2. Tur' hüviyetindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine hem teşkilatımız hem de yetkili kurullarımızda yaptığımız değerlendirmeler neticesinde katılmama kararı almış bulunmaktayız” dedi.

İLGİLİ HABERSon dakika... DSP: Adayımız çekildi başka aday göstermeyeceğizSon dakika... DSP: Adayımız çekildi başka aday göstermeyeceğiz

Demokrat Parti 31 Mart’ta yapılan seçimlerde Ersan Gökgöz’ü aday göstermişti. Gökgöz 22 bin 544, yani geçerli oyların yüzde 0,26’sını almıştı.

Son güncelleme: android-time 20:22 16.05.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more