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Doğamızı bozdurmayacağım

Kastamonu’nun kanyonlarıyla ünlü cennet köşelerinden 3 bin nüfuslu Pınarbaşı İlçesi’nde belediye başkanlığı için büyük yarış var. Türkiye’nin doğası bozulmamış Pınarbaşı’nda, İYİ parti adayı Bayram Sarımeşe, “Ana ilkemiz dürüst, şeffaf, adil bir yönetim anlayışı ile herkese eşit ve iyi davranmak olacak” dedi.

Ali Ekber ERTÜRK
05:00 -
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Doğamızı bozdurmayacağım

ADAYLAR ANLATIYOR

İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Bayram Sarımeşe, “Pınarbaşına Bayram gelecek” sloganıyla seçim çalışmasını sürdürürken, Horma Kanyonu ile ilgili önemli projelerini de açıkladı. Kanyon güzergahındaki düz alana ahşap ve tarihi görünümlü binalar yaptıracağını bunların zemin katında da yöresel ürünlerin satılacağını belirtti. Sarımeşe, kanyon, şelale ve Ilgarini mağarasını içine alan festival düzenlenmesinin de projeleri arasında yer aldığını söyledi.

Gençlere, çocuklara yönelik projelerini de anlatan Sarımeşe, ilçenin alt yapısını geliştirirken, doğal çevreyi bozan taş ve mermer ocakları için ruhsat vermeyeceğini, daha önce ruhsat alanların da denetimlerinin artırılacağını, alanı terk ettiklerinde doğaya uygun yeşillendirme çalışması yapacaklarını sözlerine ekledi.

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Son güncelleme: android-time 02:56 29.03.2019
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