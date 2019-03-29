Doğamızı bozdurmayacağım

ADAYLAR ANLATIYOR

İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Bayram Sarımeşe, “Pınarbaşına Bayram gelecek” sloganıyla seçim çalışmasını sürdürürken, Horma Kanyonu ile ilgili önemli projelerini de açıkladı. Kanyon güzergahındaki düz alana ahşap ve tarihi görünümlü binalar yaptıracağını bunların zemin katında da yöresel ürünlerin satılacağını belirtti. Sarımeşe, kanyon, şelale ve Ilgarini mağarasını içine alan festival düzenlenmesinin de projeleri arasında yer aldığını söyledi.

Gençlere, çocuklara yönelik projelerini de anlatan Sarımeşe, ilçenin alt yapısını geliştirirken, doğal çevreyi bozan taş ve mermer ocakları için ruhsat vermeyeceğini, daha önce ruhsat alanların da denetimlerinin artırılacağını, alanı terk ettiklerinde doğaya uygun yeşillendirme çalışması yapacaklarını sözlerine ekledi.