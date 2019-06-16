İmamoğlu ve Yıldırım canlı yayını saat kaçta? Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım canlı yayını ne zaman, hangi kanalda?

Sonuçları iptal edilen 31 Mart yerel seçimler, 23 Haziran pazar günü tekrar edilecek. Yarışın aralarında geçmesi beklenen Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım seçim öncesinde canlı yayında kozlarını paylaşacak. Uzun yıllar sonra iki siyasi rakibin karşılıklı bir programa çıkacak olması sadece İstanbul'da değil tüm Türkiye'de heyecan yarattı. Peki, İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde yapılacak Yıldırım İmamoğlu canlı yayını hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım canlı yayını detayları…

EKREM İMAMOĞLU BİNALİ YILDIRIM CANLI YAYINI NE ZAMAN?

Ünal; “16 Haziran Pazar günü saat 21:00’de ortak yayında bir araya geleceklerdir. Moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya gerçekleştirecektir” dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise “Yayın Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirecek. Teknik ekibi ise AKP ve CHP ortaklaşa koordine edecektir” diye konuştu.

EKREM İMAMOĞLU İMAMOĞLU CANLI YAYIN PROGRAMI SÖZCÜ TV'DE!

Siyasi tarihimize geçecek buluşma, canlı olarak Sözcü TV ekranlarında da yayınlanacak. sozcu.com.tr ve sozcu.com.tr’nin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak.