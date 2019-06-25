En son nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın verilerine göre son depremler…

Deprem hayatımızın bir gerçeği haline gelmiş durumda ve ülkemizde ve dünyada sık sık depremler meydana geliyor. Vatandaşların merak ettiği depremin şiddeti, derinliği gibi tüm bilgiler ise Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesi ve güncel veriler…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

ENDONEZYA’DA DEPREM ARDINDAN TSUNAMİ ALARMI VERİLDİ

24 Haziran’da Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Güneybatı Maluku bölgesinin 245 kilometre kuzeydoğu açıklarındaki 7,7 büyüklüğündeki depremin, yerin 231 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu. BMKG, Tsunami alarmı verdi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 7,5 olarak açıkladı.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemişti. Bölgedeki deprem ve tsunamide, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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