Ergenekon davası eski hakimi Hasan Hüseyin Özese’ye 10 yıl hapis

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Özese, tutuklu bulunduğu Bolu Cezaevinden ses ve görüntülü bilişim sistemiyle duruşmaya bağlandı. Son savunmasını yapan Özese, sosyal demokrat bir yapıya sahip olduğunu öne sürdü. Ergenekon davasında verdiği kararları savunan sanık Özese, tanık Seyfettin Atıcı’nın ifadesine göre, cezaevinde “Bizim Allah'tan başka kurtarıcımız yok” dediğini de kabul etti. Sanık Özese, bu sözleri 32 sene hakimlik yapmış biri olarak cezaevinde olmanın sıkıntısıyla kendi kendine söylediğini iddia etti.

Cezaevinde FETÖ propagandası yapmadığını öne süren sanık Özese, her sözün terör örgütü propagandası sayılamayacağını, fikir özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Özese'yi “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.