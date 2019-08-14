Eskişehir’deki orman yangını kontrol altına alındı

Eskişehir'in Seyitgai ilçesine bağlı Yapıldak Mahallesi'ndeki İni Dağı'nda bilinmeyen bir sebepten dolayı öğlen saat 03.00 sularında yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmalarında 2 helikopter, 10 arazör, 4 iş makinesi ve 100 işçi görev yaparken, yangında yüzlerce ağaç kül oldu. Söndürme çalışmaları gece boyunca devam ederken, İni Dağı çevresinde Eskişehir dışında çevre illerden de gelen arazörler ve iş makinalarıyla kendilerine güvenli alan açan görevliler, bu sayede de yangının yayılmasını önledi. Ekiplerin yoğun çabaları ve iş makinelerinin yardımıyla, karaçam

ormanında etkili olan alevler çevrelendi. Sabaha kadar süren çalışmaların ardından yaklaşık 30 hektarlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.

BÖLGE HALKI SEFERBER OLDU

Yapıldak Mahallesi halkı, İni Dağında başlayan yangını söndürmek için gece de çalışmaya devam ediyor. Yangının bulunduğu alana giren vatandaşlar, ellerinde bulunan malzemelerle yangına müdahale ederken, yangının büyümemesi için ekiplere destek oldu. Yangının olduğu alanda çalışan vatandaşlar, hektarlarca alanın yangından zarar gördüğünü ifade etti. Çalışmalar sırasında 11 kişi dumandan etkilendi.









