Hırsızlar düşürdü, fırsatçı vatandaş topladı

İstanbul Kağıthane'den çaldıkları araca sahte plaka takan 3 hırsız 11 Şubat günü gece saatlerinde Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi Ahmet Yesevi Sokak üzerindeki bir büfeye geldi. Sokaktan sık sık araçların geçmesi üzerine büfenin etrafında 7 tur atan hırsızlar daha sonra levyelerle araçtan indi.

ÇALDIKLARINI BIRAKIP KAÇTILAR

Büfenin kepengini levye ile açan hırsızlardan biri içeri girerken, diğeri ise dışarıda beklemeye başladı. Bu esnada sokaktan geçen bir taksici durumu fark ederek hırsızları uyardı. Taksiciyi görünce panikleyen hırsızlardan biri araca binerek kaçmaya başladı. Büfenin içinde kalan diğer hırsız ise yaşadığı panikle çaldığı para ve sigaraları dökerek arkadaşlarının bulunduğu araca doğru koştu. Aracın içine balıklama atlayan hırsız ve arkadaşları çalıntı araçla olay yerinden uzaklaştı.

HIRSIZI SOYDUKLARINI ÇALDI!

Taksici ise büfe sahibine haber verdiği esnada büfenin soyulduğunu gören bir araç durdu. Aracın içinden inen bir kişi hırsızların düşürdüğü para ve sigaraların bir kısmını alarak uzaklaştı. Olayın hemen ardından harekete geçen Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, takip ettikleri hırsızlardan 2’sini olaydan dakikalar sonra cadde üzerinde yakalarken, 1 hırsız ise yaya olarak kaçtı.

Ekipler, çalınan otomobili ve büfenin önünde kalan sigara ve paraları alarak sahiplerine teslim etti.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI!

Gözaltına alınarak emniyete götürülen hırsızlardan Çetin D.'nin 3 olaydan, M.K.'nın (17) ise 26 suçtan kaydı olduğu, 9 suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

FIRSATÇI VATANDAŞ BULUNAMADI!

Hırsızların düşürdüğü para ve sigaraları alan vatandaşın ise kimliği tespit edilemediği için yakalanamadığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, yaya olarak kaçan hırsızın ise yakalama çalışmasının sürdüğü bildirildi.