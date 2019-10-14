İmamoğlu İstanbul’un deprem seferberlik planını açıkladı

İstanbul'da toplam 32 milyon metrekarelik 859 adet yeni toplanma alanı belirlendiğini ve 3 ay içinde halka açıklanacağını duyuran İmamoğlu, Ataşehir ve Zeytinburnu'nda da deprem parkları açılacağını kaydetti. İmamoğlu “5-10 yıl içinde kentteki tüm yapı sorunlarını aşmış olacağız. Deprem bir memleket sorunu, milli bir meseledir” dedi.

İBB Meclisi'nin ekim ayı oturumlarının ilk bileşimi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında açıldı. 26 Eylül'de Silivri açıklarında meydana gelen İstanbulluların yüreğini ağzına getiren 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından ilk kez toplanan mecliste İmamoğlu, “Deprem Seferberlik Planı”nı açıkladı. İmamoğlu, 5.8'in büyük değil minik bir deprem olduğunu, ancak yapılan incelemeler sonunda 224 ağır hasarlı, 754 de az hasarlı bina tespit edildiğini kaydetti. İmamoğlu, TÜBİTAK MAM, Kandilli Rasathanesi ve İBB uzmanlarının hazırladıkları çalışmalara göre; İstanbul'da, Marmara Denizi içerisinde 30 yıl içinde, 7 ve üstü bir deprem olma olasılığının yüzde 65 olduğunu vurguladı.

120 MİLYARLIK EKONOMİK KAYIP

İstanbul'da kentteki toplam 1 milyon 166 bin bina bulunduğunu belirten İmamoğlu, binaların 255 bininin 1980 öncesinde, 533 binin 1990-2000, 376 bininin de 2000-2019 yılları arasında inşa edildiğini anlattı. İmamoğlu, İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ve Boğaziçi Üniversitesi tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen “Deprem ve Hasar Kayıp Tahmin Çalışması”ndaki çarpıcı verileri de açıkladı. 7.5 büyüklüğündeki yıkıcı bir deprem senaryosuna göre; İstanbul'da çok ağır ve ağır hasarlı bina sayısı 48 bin, orta ve daha üstü hasarlı bina sayısı 194 bin olacak. Yani binaların yüzde 22,6'sı yıkılacak, 25 milyon ton enkaz oluşacak, yolların yüzde 30'u kapanacak, 463 içme suyu noktası, bin 45 atık su noktası ve 355 doğal gaz noktası hasar görecek. Toplamda 120 milyar TL yapısal ve yapısal olmayan ekonomik kayıp yaşanacak.

İLK 1 YILDA 20 BİN BİNA GÜÇLENDİRİLECEK

İmamoğlu, bu senaryoya karşı İstanbul'u hazırlamak için alınacak önlemleri sıraladı. Hasar alması beklenen 48 bin binanın güçlendirilmesi ya da yeniden yapma usulü ile yenilenmesinin amaçlandığını belirten İmamoğlu, “1 yıl içinde 20 bin bağımsız birim, 5 yılda 100 bin, 10 yılda tüm bu nitelikteki bağımsız birimler afetlere karşı güçlendirilecek” dedi. Afet odaklı dönüşüm için asgari 44 milyar TL tutarında bir kaynak gerektiğine dikkat çeken İmamoğlu, uluslararası fon sağlayan kuruluşlar ile görüşmelere başladıklarını söyledi.

“859 TOPLANMA ALANI HAZIRLIYORUZ”

İmamoğlu, çok tartışılan deprem sonrası toplanma alanları hakkında bilgi verdi. Toplanma alanı ile geçici barınma alanlarının farkını anlatan İmamoğlu “Afet toplanma alanları en az 500 metrekare olan bir binaya en fazla 500 metre uzaklıkta olacak biçimde belirlenmiş ve afetten sonra 24 saat içinde kullanılacak olan alanlardır. Geçici barınma alanları ise kapasite ve olanakları çerçevesinde, kısa ve uzun süreli barınma çözümleridir. 3 bin metrekare ve üzerinde olması gereken bu alanlar kapasite ve olanaklarına göre 72 saatten 2 yıla kadar kullanılabilecek alanlar olarak ele alınmaktadır” diye konuştu. İstanbul için toplam 32 milyon metrekarelik, 21 milyon kişi kapasiteli 859 yeni toplanma alanı hazırladıklarını vurgulayan İmamoğlu, 3 ay içinde bu alanları İstanbul halkına tanıtacaklarını söyledi.

2 YAKAYA DEPREM PARKI

İmamoğlu, 3 ay içinde Avrupa yakasında “Zeytinburnu/Topkapı Deprem Parkı” ile Anadolu yakasında 6 ay içinde “Ataşehir/Anatepe Deprem Parkı” uygulamasını hayata geçirerek bu parkların afet öncesi eğitim ve koordinasyon faaliyetleri için kullanılacağını söyledi.

“KÖPRÜ VE VİYADÜKLER TAKİP EDİLECEK”

İmamoğlu tüm kamu binalarının, önemli binalar ile köprü ve viyadüklerin takip edilmesi işlemlerinin 6 ay içinde tamamlanacağını söyledi. İBB binalarının da bu kapsamda ele alınacağını ifade etti. İmamoğlu, kontrollerin 6 ay içinde tamamlanacak ve güçlendirilmesi gerekenlere 2 yıl içinde gerekli müdahalelerin yapılacağını belirtti. Deprem anı ve sonrasında kesintisiz ulaşımın sağlanması amacıyla karayollarının 1 yıl içinde, köprü ve viyadükleri 2 yıl içinde afete hazır hale getirileceğini aktaran İmamoğlu “ Olası bir afet durumunda, toplanma veya barınma alanlarında ihtiyaç duyulabilecek yeraltı su kaynakları, İstanbul halkına hizmet edecek şekilde, 6 ay içinde planlanacaktır” dedi.

KASIM AYINDA DEPREM ÇALIŞTAYI

İmamoğlu, kasım ayı içerisinde konunun tüm paydaşlarının katılımıyla “Deprem Çalıştayı” düzenleyeceklerini duyurdu ve “İstanbul'da gerçekleşebilecek olası bir deprem ile ilgili tüm bilimsel veriler hızlı, etkili ve güvenilir bir şekilde İBB'ye aktarılmasının 1 yıl içerisinde sağlanacak. Ayrıca tsunami ile ilgili olarak 6 ay içerisinde ilçelerdeki tsunami tehlike ve risk analizlerine bağlı bilinçlenme ve farkındalığın artırılması, ortaklaşa ve bireysel proje üretme ve uygulama yeteneklerinin artırılması hedeflenmiştir” dedi.

“Afet Gönüllüleri” kavramını geliştireceklerini belirten İmamoğlu, “Olası bir afet anında, acil müdahaleleri gerçekleştirebilecek eğitime sahip 954 mahallede, her mahallede biri mahalle muhtarı olmak üzere en az 5 kişiden oluşacak 5000 afet gönüllüsü 6 ay içerisinde topluma kazandırılacaktır” şeklinde konuştu.

DEPREM MİLLİ BİR MESELE

Sunumunun ardından İmamoğlu, bu çalışmayı AKP ve CHP grup başkanvekillerine de gönderileceğini söyleyerek “30 ilçe belediyesi ile eşgüdümlü olarak çalışacağız. Deprem İstanbul'a geç gelsin, duamız budur. 5-10 yıl içinde bu şehrin tüm yapı sorunlarını aşmış olacağız. 5 yıl içinde yapısal dönüşümler ile çok büyük işler başarmış hale geleceğiz. Deprem bir memleket sorunu, milli bir meseledir” dedi.