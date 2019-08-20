İzmir’deki yangında son durum

İzmir’in Karabağlar ilçesinin Tırazlı Mahallesi yakınlarında iki gün önce başlayan, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sayesinde yerleşim merkezlerinden uzaklaştırıldı.

Havanın kararmasının ardından rüzgarın etkisiyle büyümeye başlayan yangın Menderes’in Yeniköy ve Bahçecik mahallelerinde bulunan evlere yaklaştı.Türkiye’nin birçok kentinden yangını söndürmek için gelen orman bölge müdürlüklerine bağlı arazözler, alevlerin iki mahalledeki evlere sıçramaması için bölgeye sevk edildi.Orman bölge müdürlüğü ekipleri yanan bölgelerdeki ağaçları söndürebilmek için yoğun çaba gösterdi.Vatandaşlar da yangın söndürme çalışmaları sırasında ekiplere yardım etti. Rüzgarın hızının azalmasının ardından alevler yerleşim merkezinden uzaklaştırıldı.Tehlikenin sona ermesinin ardından mahalle sakinleri geceyi geçirmek için evlerine geri döndü.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının hiçbir yerleşim merkezini tehdit etmediğini, yangın söndürme çalışmalarında 100 arazöz, 40 su tankeri ve 20 iş makinasının görev aldığını bildirdi.Yetkililer, yangının henüz kontrol altında olmadığını, söndüreme çalışmalarının devam ettiğini, sabah saatlerinde havanın aydınlanmasının ardından helikopterlerin yangın söndürme çalışmalarına tekrar başlayacağını kaydetti.

BAKAN PAKDEMİRLİ’DEN ‘GECE’ UÇUŞU

Karadaki yangın söndürme ekiplerinin koordinasyonunu amacıyla Türkiye’de ilk defa, Karabağlar’da önceki gün başlayan yangınla ilgili olarak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katılımıyla gece uçuşu gerçekleştirildi.Pakdemirli, uçuş sonrası Karabağlar ilçesine bağlı Tırazlı Mahallesi’ndeki Tekketepe Gözetleme Kulesi’nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli, söz konusu uçuşun, orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye’de gerçekleştirilen “ilk gece koordinasyon uçuşu” olduğunu söyledi.Yer ekiplerinin termal kameraların çektiği görüntüleri ve GPS koordinatlarını işlediğini anlatan Pakdemirli, şöyle konuştu:”Onları da iş emirleri olarak sahaya dağıtmaya başladılar. Geceyi biraz daha verimli geçirmiş olduk. Genel itibarıyla, kuzeybatı istikametindeki yangının izlerinin hala taze olduğunu görüyoruz. Ağırlıkla bu 500 hektarlık alanın önemli bir kısmının karanlık içinde olduğunu görüyoruz. Tabii alttan alta mutlaka kökten yanmalar var ama önemli bir kısmının aslında ateşin ferinin söndüğünü izlemekteyiz.”

Genel itibarıyla gece uçuşundan sonra ekibin daha moralli olduğunu aktaran Pakdemirli, daha kötü bir tablo beklediklerini ancak iyi bir tabloyla karşılaştıklarını vurguladı.

‘ÖĞLEDEN EVVEL KONTROL ALTINA ALMAYI ÜMİT EDİYORUZ’

“Yangını kontrol altına alınma aşamasına gelindi mi?” sorusu üzerine Bakan Pakdemirli, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, bir miktar da alaca karanlıktan opsiyon kullanarak hava araçlarını kullanmaya başlayacaklarını ve önemli noktalara sabah saatleri itibarıyla çok hızlı şekilde müdahale edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

“İnşallah öğleden evvel eğer önemli bir rüzgar çıkmazsa kontrol altına almayı ümit ediyoruz ama dediğim gibi yangın tamamen söndürülmeden biz bu işi söndürdük demeyiz. Ben bölgeden ayrıldığım zaman şundan emin olun; demek ki her şey kontrol altında, soğutma söndürme çalışmaları devam ediyordur. Biz tamamen bu işi emniyet altına alana kadar, başta ben olmak üzere tüm ekip buradayız. İnşallah en kısa zamanda neticeyi alacağız.”

KUŞLAR, YANGINDAN KAÇTI

Dün öğlen saatlerinde İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Tırazlı Mahallesinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle Seferihisar sınırlarına kadar sıçradı. Ekipler, dünden bu yana yoğun çalışmalarını sürdürüyor. 500 hektarlık bir alanı etkilediği bildirilen yangın nedeniyle bazı hayvanlar da zarar gördü. Aralarında yırtıcıların da bulunduğu kuşların yangından kaçtığı ve elektrik tellerine sığındığı görüldü.

Düne göre rüzgarın etkisini azaltması söndürme çalışmalarını olumlu etkiliyor.

Yangında şu ana kadar tarım alanları ve üzüm bağlarının da aralarında olduğu 550 hektara yakın alanın kül olduğu belirtiliyor.

ÇIKIŞ NEDENİ MANGAL ATEŞİ Mİ?

Öte yandan yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor. Yangının mangal ateşinden çıktığı iddialar arasında.

TÜM İŞ MAKİNELERİ BEYLER’E YÖNLENDİRİLDİ

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin yangının ilçeye bağlı Beyler mahallesini tehdit etmeyi sürdürdüğünü belirterek, tüm iş makinelerini bu mahalleye yönlendirdiklerini bildirdi.

‘İÇİMİZ YANIYOR’

Yaban hayatının da ormanla birlikte kül olduğunu ifade eden Yetişkin, “İçimiz yanıyor, kahroluyoruz. Eski Orhanlı Mahallesi’nde tehlike geçse de Beyler Mahallesi halen tehdit altında. Rüzgar maalesef müdahaleyi zorlaştırmaya devam ediyor. Tüm iş makinalarımızı öğleye doğru Beyler’e gönderdik” diye konuştu.

Dün Muğla’nın Milas ve Bodrum; İzmir’in Urla ilçelerinde çıkan orman yangınları ise kontrol altına alındı.