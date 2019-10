Kılıçdaroğlu: Nereye gitti bu paralar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bolu Belediyesi tarafından yapılacak Bolu Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binası temel atma töreninde konuştu.

Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

“Siyaseten ayrımcılığı bir kenara bırakmak zorundayız. Neden bu gerginlikler oluyor. Bunların hepsine son vereceğiz. Bir kentte her evde huzur varsa o kentte huzur vardır. Belediye başkanlarımız para harcarlar. Kimin parası bu vatandaşların. Belediye başkanı harcadığı her kuruşun hesabını verecek. Hava limanı, tünel, köprü yaptık diyarlar. Tamam yaptınız ama kaça yaptınız? Benim ödediğim parayı bir yere harcıyorsan bunun hesabını vereceksin. Bu nedenle belediye başkanları harcadıkları her kuruşun hesabını verecek. Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Bunu istiyoruz. Siyaset yapanlar çok zenginleşirse köşeyi dönerlerse orada bir iş vardır. Bütün mal varlığım, ne kazandıysam CHP’nin internet sitesinde görebilirsiniz. Bizi ayrıştırmak istiyorlar. Ne söylerlerse doğru bildiğiniz yoldan ayrılmayın.

Üç buçuk milyon Suriyeli’ye 40 milyar dolar para harcandı. Kime ne kadar verildi? Hangi Suriyeliye ne kadar verildi bunu bilmiyoruz. Nereye gitti bu para bunu bilmiyoruz.

Orta Doğu bataklığından kaçınmalıyız. Ne işimiz var dedim, neden oraya gittik. Komşudaki yangına benzin bidonu ile gittik. Faturasını biz ödüyoruz. Suriyelileri buraya getirenlere neden kızmıyoruz. Bunu sorarak vatandaşlık görevimizi yapacağız. Atatürk ve arkadaşları bize güzel bir ülke bıraktılar. Bayrağımızı ve vatanımızı sonuna kadar korumak zorundayız.

Kimse bize havadan para versin istemiyoruz biz üretelim, biz bileğimizin hakkı ile kazanalım. Üretimden koparılan bir Türkiye var. Destek verdiğiniz sürece bu politikaları uygulamaya devam edeceğiz.”